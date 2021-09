Letzte „Ellen DeGeneres“-Staffel mit Kim Kardashian und Jennifer Aniston

Anzeige

Anzeige

Los Angeles. Die bekannte US-Moderatorin Ellen DeGeneres (63) will die letzte Staffel ihrer Talkshow mit Promigästen feiern. Zum Auftakt der 19. Staffel Mitte September hat sie in der ersten Woche Stars wie Kim Kardashian, Jennifer Aniston und Jimmy Kimmel eingeladen.

„Friends“-Star Aniston sei schon 18 Mal bei ihr zu Gast gewesen, darunter in der allerersten Show, schrieb die Komikerin am Mittwoch auf Twitter. Reality-TV-Star Kardashian brachte es demnach schon auf elf Auftritte in der Talkshow.

Anzeige

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. ‒ jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Als weitere Promis in der letzten Staffel der „Ellen DeGeneres Show“ werden unter anderem Sean „Diddy“ Combs, Tiffany Haddish, Melissa McCarthy und Julianne Moore erwartet.

DeGeneres hatte im Mai das Ende ihrer 2003 begonnenen Talkshow angekündigt. Die 19. Staffel soll bis 2022 laufen. Die 63 Jahre alte Moderatorin war vergangenes Jahr nach Berichten über eine feindselige Arbeitsatmosphäre in die Kritik geraten und hatte sich öffentlich entschuldigt. Mitarbeiter sollen von Einschüchterung, Rassismus und vergifteter Arbeitskultur gesprochen haben.