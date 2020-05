“Let’s Dance”: Wie Oliver Pocher Komikerin Ilka Bessin unterstützte

Anzeige

Trotz schlechter Jurybewertungen ist Komikerin Ilka Bessin am Freitagabend bei “Let’s Dance” in die nächste Runde gekommen, Wendler-Freundin Laura Müller (19) musste die Show stattdessen verlassen. Unterstützung hat Bessin vor allem auch von Kollege Oliver Pocher bekommen, dessen Auftritt in der Sendung zuvor groß angekündigt worden war.

Pocher, der 2019 als Kandidat bei “Let’s Dance” mitgetanzt und nachhaltig Eindruck hinterlassen hatte, mimte bei Bessins “Magic Moment”-Tanz, in dem sie Cindy von Marzahn noch mal wiederbelebte, Cindys Freund Enrico. Mit Feinripp-Unterhemd und Perücke kam er auf die Bühne, lieferte sich gleich einen Schlagabtausch mit Bessin alias Cindy von Marzahn. Es folgte eine kurze Hip-Hop-Tanzeinlage.

Pocher sagt Weiterkommen von Bessin voraus

Als Bessin dann ihr Cindy-von-Marzahn-Outfit ablegte, wurde sie wieder zu sich selbst – und ihr richtiger Tanzpartner Erich Klann kam für den Walzer zu “Wie schön du bist” dazu. Am Ende dann tanzten die drei noch mal kurz alle zusammen.

Doch damit endete Pochers Unterstützung von Bessin nicht. Er sagte zwar erst über die Kandidaten und Kandidatinnen: “Wir haben drei, vier, die hier außergewöhnlich gut sind. Und für Ilka und Laura wird es sicherlich etwas schwieriger werden, bis ins Finale zu kommen.” Trotzdem antwortete er dann auf die Frage, wer seiner Meinung nach an diesem Abend ausscheiden werde: “Ich glaube, dass Laura heute gehen muss, weil ich glaube, dass mehr Leute für Ilka anrufen werden und sie deswegen vor Laura landen wird. Das ist mein Gefühl.” Damit behielt der Comedian recht. Obwohl Laura Müller von der Jury wesentlich mehr Punkte bekommen hatte, reichten die Anrufe der Zuschauer für sie nicht aus und sie musste gehen.

