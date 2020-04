Anzeige

Köln. In Folge 9 von “Let’s Dance” wird es magisch - die “Magic Moments”-Show steht an, da wird es oft emotional. Denn die Promis tanzen mit ihren Profi-Partnern ihre persönlichen, besonderen Momente des Lebens. Sechs Kandidat/innen sind noch dabei. Neben den “Magic Moment”-Tänzen müssen sie außerdem in Zweierteams in Tanzduellen antreten.

Die “Magic Moment"-Einzeltänze am 1. Mai:

Artistin Lili Paul-Roncalli (21) und Massimo Sinató (39) tanzen einen Freestyle aus Paso Doble, Rumba, Cha Cha Cha & Contemporary zu "Clubbed To Death (Matrix Soundtrack) von Don Davis

und Massimo Sinató (39) tanzen einen Freestyle aus Paso Doble, Rumba, Cha Cha Cha & Contemporary zu "Clubbed To Death (Matrix Soundtrack) von Don Davis TV-Persönlichkeit & Model Laura Müller (19) und Christian Polanc (41) tanzen einen Freestyle aus Rumba, Contemporary & Paso Doble zu “Never Tear Us Apart” von Bishop Briggs

und Christian Polanc (41) tanzen einen Freestyle aus Rumba, Contemporary & Paso Doble zu “Never Tear Us Apart” von Bishop Briggs Sänger Luca Hänni (25) und Christina Luft (30) tanzen einen Freestyle aus Tango, Paso Doble & Contemporary zu “This Is Me” von The Greatest Showman Cast

und Christina Luft (30) tanzen einen Freestyle aus Tango, Paso Doble & Contemporary zu “This Is Me” von The Greatest Showman Cast “Last Man Standing” Moritz Hans (23) und Renata Lusin (32) tanzen einen Freestyle aus Samba, Paso Doble und Rumba zu “Eye Of The Tiger” von Survivor

und Renata Lusin (32) tanzen einen Freestyle aus Samba, Paso Doble und Rumba zu “Eye Of The Tiger” von Survivor Komikerin Ilka Bessin (48) und Erich Klann (32) tanzen einen Freestyle aus Hip Hop & Langsamen Walzer zu “Work It” von Missy Elliott und “Wie schön du bist” von Sarah Connor

und Erich Klann (32) tanzen einen Freestyle aus Hip Hop & Langsamen Walzer zu “Work It” von Missy Elliott und “Wie schön du bist” von Sarah Connor Schauspieler Tijan Njie (28) und Kathrin Menzinger (31) tanzen eine Rumba zu “The Book Of Love” von Peter Gabriel

Die Tänze für das Tanzduell am 1. Mai:

Ilka Bessin & Erich Klann tanzen zusammen mit Laura Müller & Christian Polanc Bollywood zu “Pinga” von Shreya Goshal und Vasihali Made

& Erich Klann tanzen zusammen mit & Christian Polanc Bollywood zu “Pinga” von Shreya Goshal und Vasihali Made Lili Paul-Roncalli & Massimo Sinató tanzen zusammen mit Tijan Njie & Kathrin Menzinger Streetdance zu “It’s Tricky” von RUN DMC

& Massimo Sinató tanzen zusammen mit & Kathrin Menzinger Streetdance zu “It’s Tricky” von RUN DMC Luca Hänni & Christina Luft tanzen zusammen mit Moritz Hans & Renata Lusin Flamenco zu “Djobi, Djoba” von Gypsy Kings

“Let’s Dance” am 24. April: Martin Klempnow ist raus

In der achten Show von “Let’s Dance” ist Schluss für Martin Klempnow. Der Komiker erhielt nicht genügend Anrufe - und musste die Sendung am Freitag verlassen. Klempnow hatte in der Show mit dem Motto Filmmusik mit seiner Tanzpartnerin Marta Arndt einen Jive zu dem Song “Mein Name ist Hase” (aus “The Bugs Bunny Show”) getanzt, dafür 18 Punkte bekommen. Das war zwar nicht viel - aber deutlich weniger Punkte hatte noch Comedy-Kollegin Ilka Bessin erhalten. Von der Jury gab’s für die Berlinerin gerade mal zwölf Punkte. Auch beim Discofox-Marathon landete Bessin auf dem letzten Platz. Aber: Am Ende können die Zuschauer mit ihren Anrufen noch alles drehen - wie in diesem Fall geschehen.

“Let’s Dance” am 17. April: Model Loiza Lamers ist raus

Gleich zweimal mussten die Stars am Freitagabend in “Let’s Dance” antreten: Erst mit ihren jeweiligen Partnern zu zweit – und am Ende der Sendung auch noch im Jurytanz. Während Ilka Bessin und Erich Klann sowie Tijan Njie und Kathrin Menzinger von der Jury die wenigsten Punkte bekamen, fielen Model Loiza Lamers (25) und Tanzpartner Andrzej Cibis (32) bei den Zuschauern durch. Mit ihrem Paso Doble zu “Rhythm is a Dancer” von Snap! mussten sie die Sendung verlassen.

“Let’s Dance” am 3. April 2020: Ulrike von der Groeben ist raus

Moderatorin Ulrike von der Groeben (62) musste die RTL-Tanzshow “Let’s Dance” verlassen. In der Show, die unter dem Motto “Love Week” stand, bekamen die Moderatorin und ihr Partner Valentin Lusin (33) nicht ausreichend Punkte von der Jury und den Zuschauern. Für Begeisterungsstürme sorgten dagegen “Alles was zählt”-Star Tijan Njie und Kathrin Menzinger: Für ihren Jive bekamen sie 30 Punkte. Auch Laura Müller konnte die Jury zum Auftakt der Show überzeugen - und begeisterte auch ihren Freund Michael Wendler. Wer es nach der heutigen Show in die nächste Runde schafft und wer die Jury nicht von sich überzeugen kann, erfahren Sie hier im Anschluss an die Sendung.

Let’s Dance vom 27. März 2020, Show 5: Sükrü Pehlivan ist raus

Für den RTL-Superhändler und Trödelmann Sükrü Pehlivan war die fünfte Sendung von “Let’s Dance” auch die letzte. Zusammen mit seiner Partnerin Alona Uehlin (30) erhielt der 47-Jährige nicht genug Stimmen vom Publikum. Der Moderator und die Tänzerin zeigten sich beim Wiener Walzer zu “When a Man Loves a Woman” von Michael Bolton von der romantischen Seite. Von der Jury bekamen die beiden dafür 17 Punkte.

„Meine Frau dachte eigentlich, dass ich in der zweiten Runde rausfliege“, sagte er scherzhaft nach seinem Tanz.Überzeugt haben hingegen erneut Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató: Das Paar erhielt von der Jury für seinen langsamen Walzer die volle Punktzahl, dreimal die Zehn.

Let’s Dance vom 20. März 2020, Show 4: Loiza Lamers ist raus

Das niederländische Model Loiza Lamers (25) ist in der vierten Folge der RTL-Tanzshow “Let’s Dance” ausgeschieden. Am Freitagabend wurde sie von den Zuschauern aus der Show gewählt. Mit ihrem Tanzpartner tanzte sie eine Rumba, doch die Jury kritisierte nach dem Auftritt fehlende Stabilität und eine gehetzte Abfolge der Figuren. Sie bekam nicht ausreichend Punkte.

Nachdem dem freiwilligen Austritt von John Kelly aus der Show, ist Loiza Lamers aber wieder mit dabei.

Let’s Dance vom 13. März 2020, Show 3: Ailton ist raus

Vor nahezu leeren Rängen traten die tanzwilligen Prominenten auf. Am Ende reichte es nicht für Ailton. “Sie trainieren die ganze Woche, aber da kommt nicht ein Grundschritt zusammen”, sagte Juror Llambi in Richtung des ehemaligen Bundesliga-Torschützenkönigs. “Immer nur gerade und immer nur schön reicht am Ende nicht.” Überraschend viel Kritik musste Artistin Lili Paul-Roncalli von Juror Joachim Llambi einstecken.

Let’s Dance vom 6. März 2020, Show 2: Sabrina Setlur ist raus

Das war ein kurzer Tanz: Für die Rapperin Sabrina Setlur ist „Let’s Dance“ schon nach drei Folgen vorbei. Die 46-Jährige musste gehen, nachdem sie und ihr Tanzpartner mit einem Cha-Cha-Cha nicht überzeugen konnten. Dabei hatte sie von der Jury genauso viele Punkte bekommen wie etwa der Ex-Fußballprofi Ailton (46). Doch am Ende machten die Stimmen des Publikums den Unterschied zu Gunsten des Teams Ailton.

Let’s Dance vom 28. Februar 2020, Show 1: Steffi Jones ist raus

Fußball-Weltmeisterin ist sie schon - der Titel „Dancing Star 2020“ wird ihr verwehrt bleiben. Mit Steffi Jones (47) ist am Freitagabend die erste Prominente bei der 13. Staffel der RTL-Show „Let’s Dance“ ausgeschieden. Wie schon in der vergangenen Woche konnte sie die Juroren nicht vollends überzeugen. Dabei hatte sie zusammen mit ihrem Tanzpartner von der Jury mehr Punkte erhalten als etwa Rapperin Sabrina Setlur (46). Doch am Ende machten die Stimmen des Publikums den Unterschied zu Gunsten des Teams Setlur.

Let’s Dance: Wann findet die nächste Folge statt?

Die nächste Liveshow findet am Freitag, 3. April 2020 um 20.15 Uhr auf RTL statt.

Let’s Dance Kandidaten 2020 - wer ist noch dabei?

Von 14 Kandidaten sind noch 9 übrig. Alle Kandidaten der aktuellen “Let’s Dance”-Staffel im Überblick:

Komikerin Ilka Bessin

Moderator Sükrü Pehlivan (ausgeschieden)

RTL-Moderatorin Ulrike von der Groeben (ausgeschieden)

Schauspieler Martin Klempnow alias “Dennis aus Hürth” (ausgeschieden)

TV-Persönlichkeit & Model Laura Müller

Sänger Luca Hänni

Fußballspielerin Steffi Jones (ausgeschieden)

Sänger, Musiker & Komponist John Kelly (hat die Show freiwillig verlassen)

Artistin Lili Paul-Roncalli

Schauspieler Tijan Njie

Model Loiza Lamers (zunächst ausgeschieden, nach John Kellys Rückzug wieder dabei)

Fußballspieler Ailton (ausgeschieden)

Sportler Moritz Hans

Rapperin Sabrina Setlur (ausgeschieden)

Diese Promis haben Let’s Dance bisher gewonnen

