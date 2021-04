Darum läuft morgen kein „Let’s Dance“

Anzeige

Fans der Tanzshow „Let‘s Dance“ müssen etwas länger als sonst auf eine neue Ausgabe warten. Denn am Karfreitag (2. April) wird die Sendung wegen der Osterfeiertage nicht ausgestrahlt. Stattdessen zeigt der Sender RTL mit „Let’s Dance – Das große Tanz-Alphabet“ eine Best-of-Show.

„Let‘s Dance“: RTL zeigt Best-of-Show

So werde nochmal an die „schönsten, besten, emotionalsten und lustigsten Tänze aus den vergangenen ‚Let’s Dance‘-Staffeln“ erinnert, heißt es in der Programmbeschreibung. „In der Osterzeit präsentieren Victoria Swarovski und Daniel Hartwich die Highlights der Tanzstile von ‚C‘ wie ‚Cha Cha Cha‘ bis ‚W‘ wie ‚Wiener Walzer‘.“

Formel-1-Reporter Kai Ebel ist in der letzten Sendung als vierter Promi aus der Tanzshow geflogen. Nach dem Zuschauervoting und nur zehn Punkten der Jury tanzt der 56-Jährige mit Profitänzerin Kathrin Menzinger nach der Osterpause nicht mehr um den Titel in der 14. Staffel. Noch dabei sind unter anderem „Prince Charming“-Star Nicolas Puschmann und Moderator Jan Hofer.