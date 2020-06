“Let’s Dance”-Traumpaar Luca Hänni und Christina Luft hat gemeinsames Musikvideo aufgenommen

Anzeige

Schon bei “Let’s Dance” gaben sie auf dem Parkett ein Traumpaar ab und schafften es ins Finale der RTL-Tanzshow, wo sie sich mit Platz drei zufrieden geben mussten. Doch damit endete die Zusammenarbeit von Sänger Luca Hänni und Tänzerin Christina Luft nicht: Die 30-Jährige ist nun auch in Hännis Musikvideo zum Song “Diamant” an seiner Seite zu sehen.

Darin tanzen der frühere DSDS-Sieger und seine “Let’s Dance”-Partnerin im weißen, freizügigen Outfit in einem Wald und auf einem Steg an einem See. Sie werfen sich verliebte Blicke zu - dazu klingt immer wieder der Refrain des Songs: “Du bist hundertzehn Karat, deine wunderschöne Art, an dich kommt niemand ran, du bist ein Diamant. Hundertzehn Karat, und mein Herz schlägt Alarm, ich will dich an der Hand, wie ein Diamant.”

Hänni und Luft heizen Liebesgerüchte an

Dass sie damit die Liebesgerüchte um sich weiter anheizen, dürfte Hänni und Luft bewusst sein. Schon während der “Let’s Dance”-Staffel wurde spekuliert, ob die beiden nicht ein Paar sind. Hänni hatte sich zu Anfang der Staffel von seiner damaligen Freundin getrennt, auch die sieht offenbar mehr in ihrem Ex und der Tänzerin.

Doch bestätigt haben die beiden die Gerüchte bisher nicht. Der “Bild” sagt Hänni zu der Entscheidung, dass Christina Luft nun auch in seinem Video mitspielt: „Wir hatten eine Megazeit zusammen bei ,Let’s Dance‘, und ich dachte mir, warum eigentlich nicht auch zusammen in meinem neuen Musikvideo tanzen?“ Luft sagt der Zeitung über die gemeinsame Zeit in der Tanzshow: „Wir hatten eine supertolle gemeinsame ,Let’s Dance‘-Staffel, die uns beiden riesigen Spaß gemacht hat. Das schweißt natürlich zusammen, und wir haben immer noch viel zu lachen, wenn wir wieder aufeinandertreffen, wie zum Beispiel bei dem Videodreh.“