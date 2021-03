„Let’s Dance“: Tänzer Erich Klann und Oana Nechiti über Llambi, Flirts und besserwisserische Promis

Anzeige

Die RTL-Show „Let’s Dance“ geht an diesem Freitagabend (5. März, 20.15 Uhr) nach der Kennenlernshow in der vergangenen Woche in die erste richtige Folge. Dann treten die Promi-Profi-Tanzpaare erstmals allein auf. Erich Klann und Oana Nechiti sind dieses Jahr nicht als Profis dabei, waren es aber vorher lange Zeit. Nun beziehen sie Stellung zu zehn Gerüchten über die Show:

1. Die Favoriten aus der ersten Show kommen meist ins Finale.

Nechiti: Ich glaube schon, dass ein, zwei Favoriten vom Anfang meist ins Finale kommen. Aber es gibt auch immer einen Underdog, der sich erst während der Staffel entwickelt. Ich habe in dieser Staffel bei Ilse De Lange ein bisschen das Gefühl, dass sie der Geheimfavorit werden könnte. Noch hat man die tänzerisch nicht so auf dem Schirm, aber ich glaube, sie hat viel Potenzial. Aber das wird sich in der nächsten Sendung mehr herauskristallisieren.

Klann: Was ich so mitbekommen habe, ist auf jeden Fall, dass Ilse sehr sympathisch rüberkommt. Wenn das dann noch mit der Leistung passt …

Nechiti: Ja, wenn wir nach Sympathie gehen, müssten Ilse und Jan Hofer gewinnen (lacht). Jan Hofer wird ganz bestimmt weit kommen, weil er so sympathisch, greifbar, nett und lustig ist. Aber tänzerisch wird es bei ihm keine große Überraschung geben.

2. Joachim Llambi bewertet nur so knallhart, weil er sein Image als strenger Juror pflegen will, hat aber gleichzeitig jedes Mal Lieblinge, bei denen er nicht so streng ist.

Klann: Er pflegt sein Image, das ist tatsächlich so. Das gehört zu dieser Show dazu. Wir kennen Herrn Llambi auch abseits der Show und wissen, dass er auch ganz anders sein kann. Aber er soll und möchte in der Show der Strenge sein. Die Rolle erfüllt er wie kein Zweiter, auch wenn ich manchmal denke: Man hätte das auch anders ausdrücken können.

Nechiti: Klar hat man als Juror auch Lieblinge. Das ging mir bei „DSDS“ genauso. Mit denjenigen ist man dann auch etwas großzügiger und lässt auch mal das ein oder andere durchgehen. Das ist aus meiner Sicht auch bei Herrn Llambi hier und da der Fall, aber immer alles absolut im Rahmen, auch wenn man als Profi schon ordentlich durchatmen muss, wenn es zu einer solchen Situation kommt.

3. Jorge González sind seine Frisuren wichtiger als die Leistungen der Tänzer.

Nechiti: Also ich würde nicht sagen, dass Jorge die Frisuren wichtiger sind. Aber als Juror hat er vor der Show nicht viel anderes zu tun, als sich darauf vorzubereiten, und ich schätze es sehr, wie viel Zeit und Aufwand er sich macht, um auch eine Art Unterhaltung dadurch zu bieten. Ich freue mich jeden Freitag, wenn Jorge rauskommt. Ich weiß auch, wie viel Arbeit dahintersteckt. Meine beste Freundin, die Maskenbildnerin Irina Kuss, macht seine Frisuren. Die bastelt vier bis fünf Tage an einer Frisur.

4. Bei Motsi Mabuse ist es am wichtigsten, dass der Auftritt emotional ist – dann dürfen die Schritte auch mal danebengehen.

Klann: Ja, für Motsi steht Emotionalität sicherlich im Mittelpunkt. Das finde ich aber auch irgendwo richtig, weil Tanzen eine emotionale Sache sein sollte, die Menschen verbindet. Die Technik ist Mittel zum Zweck, der Zweck ist Emotion und Präsentation. Trotzdem ist es uns als Profis auch wichtig, dass die Technik in der Bewertung nicht zu kurz kommt. Ob das emotional war oder nicht, kann auch der Zuschauer beurteilen, aber nur die Profis und Experten können beurteilen, wie die technische Ausführung gewesen ist.

Nechiti: Joachim Llambi erzählt immer viel von Technik und übernimmt diesen Part. Ich finde es aber auch wichtig, dass im Juryurteil die weibliche Betrachtungsweise des Fachwissens abgebildet wird. Das kommt mir persönlich manchmal etwas zu kurz.

5. Wichtiger als die richtigen Schritte sind die Persönlichkeit der Promis und das Spiel mit den Kameras.

Klann: Persönlichkeit spielt eine wichtige Rolle. Man darf nicht vergessen, dass zu 50 Prozent die Zuschauer über das Weiterkommen entscheiden. Wenn man mit der Kamera spielen kann und eine interessante Persönlichkeit ist, kann man auch überzeugen.

6. Unter den Profis gibt es auch welche, die sich gar nicht ausstehen können.

Klann: Wir kennen uns alle schon so lange und kommen alle mindestens gut miteinander klar. Unter den Profis gibt es keinen, der sich gegenseitig gar nicht abkann.

Nechiti: Wir sind alle sehr leistungsorientiert. Aber es sind alle so vertraut miteinander, haben so viel erlebt, kennen sich zum Teil schon seit 15 Jahren, das ist immer ein tolles Wiedersehen – wie auf Klassenfahrt.

7. Die Profitänzer haben keine Lust auf Anfängerpromis oder solche, die offenbar wenig Talent haben.

Klann: Ich hatte natürlich auch mehr Lust auf jemanden, der motiviert ist, mir vertraut und natürlich auch ein gewisses Körpergefühl dazu hat. Wir Profis sind alle Leistungssportler, jeder hat seinen Ehrgeiz, und es wäre gelogen, wenn man sagt: Mir ist egal, mit wem ich tanze. Aber sobald die Wahl für den Partner gefallen ist, gibt jeder 100 Prozent und versucht, das Maximale aus seinem Partner herauszuholen.

Nechiti: Ich glaube, es ist auch eine andere Sache, ob man mit jemandem tanzt, bei dem man sich damit beschäftigt, wie man den Partner voranbringen und von der besten Seite zeigen kann, oder man jemanden hat, bei dem man vorsichtig sein muss, dass er sich nicht verletzt. Ich hatte auch Partner, bei denen ich dachte: Wenn wir noch eine Hebefigur machen, fällt die Schulter ab.

8. Die meisten Flirts zwischen Promis und Tänzern kommen nie an die Öffentlichkeit.

Nechiti: Das glaube ich nicht. Man wird bei „Let’s Dance“ dreieinhalb Monate andauernd von der Kamera begleitet. Über so eine lange Zeit kann man das nicht verstecken. Das kriegt dann auch jeder Zuschauer mit. Auch bei Christina Luft und Luca Hänni hat man immer spekuliert, ob das jetzt was ist oder nicht. Das kam nicht aus dem Nichts. Meistens ist da aber nichts zwischen den Paaren. Aber es ist immer eine gute Plattform, um Schlagzeilen zu generieren, wenn zwei junge Menschen zusammen tanzen. Das ist oft schade, weil darunter auch Partnerschaften leiden können. Es gibt Fälle, wo die Paare gut aussehen zusammen, einen heißen Salsa tanzen, da wird es oft auch künstlich dargestellt, als wäre da was.

Klann: Das Bild eines tanzenden Paares ist an sich schon intim. Das gibt natürlich auch eine Plattform für Spekulationen und die Gerüchteküche.

9. Es gibt in jeder Staffel Promi-Profi-Konstellationen, die sich gar nicht verstehen oder gar nicht zusammenpassen.

Klann: Auf jeden Fall gibt es so was. Man ist trotzdem so professionell und zieht es durch. Wenn der Promi oder sein Management anfängt, besser zu wissen, wie die Show funktioniert, ist es aber schwierig für den Profi, seine Arbeit zu machen. Durch fehlendes Vertrauen der Promis kommen meistens die Probleme.

Nechiti: Wenn Paare sich gut verstehen, kommt das auch stark dadurch, dass die Profitänzer ihr eigenes Ego komplett herunterschrauben. Da geht es dreieinhalb Monate gar nicht um dich als Profi, es geht immer um deinen Promipartner. Das ist nicht ohne. Wenn der Promi dann anfängt, einem nicht mehr zu vertrauen, kann es scheitern.

Klann: Ja, das gibt es in jeder Staffel. Manchmal ist es schon gleich am Anfang so, dass der Promi nicht zufrieden ist, weil er nicht bekommen hat, wen er wollte. Natürlich wird das nach außen nicht sichtbar, aber jeder weiß: Es gibt nicht 14 Paare, und jeder ist zufrieden mit seinem Partner. Die Profis wissen, wie man damit professionell umgeht, bei den Promis ist das nicht immer so.

10. Die Profis dürfen nichts aus dem Privatleben der Promis weitererzählen.

Nechiti: Da geht es um eine Vertrauensbasis. Als Profi erfährt man so viel über die Prominenten, das ist unglaublich. Ich hatte Partner, die mir Sachen erzählt haben, die sie nicht mal ihrer Frau gesagt haben. Aber es wäre ein großer Vertrauensbruch, wenn der Profi da was weitererzählt.

Klann: Wir müssen aber keine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben, das ist einfach ein ungeschriebenes Gesetz, dass man so was nicht weitererzählt.

In ihrem Podcast „Tanz oder gar nicht“, der immer samstags erscheint, analysieren Erich Klann und Oana Nechiti die aktuellen „Let‘s Dance“-Folgen.