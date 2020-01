„Let’s Dance“: Starttermin für neue Staffel steht fest

Anzeige

Der Starttermin für die neue Staffel von „Let's Dance“ steht fest. Die RTL-Tanzshow geht am 21. Februar um 20.15 Uhr wieder los, so früh wie noch nie. Erste Trailer liefen am Freitagabend am Rande des Dschungelcamp-Starts.

Die 13. Staffel moderieren wie zuletzt Victoria Swarovski und Daniel Hartwich. Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González sind wieder als Jurymitglieder dabei. Welche 14 Prominenten diesmal das Tanzbein schwingen, hat RTL noch nicht verraten.

Die letzte Staffel hatten Handballprofi Pascal Hens und Ekaterina Leonova gewonnen.

RND/seb