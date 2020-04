“Let’s Dance”-Star Loiza Lamers: Ich hatte noch keine große Liebe

Anzeige

Anzeige

Überraschendes Geständnis von “Let’s Dance”-Teilnehmerin Loiza Lamers (25). Das niederländische Model verriet in der Folge am Freitagabend, dass es in seinem Leben noch keine große Liebe hatte.

Die Show, in der Lamers mit ihrem Tanzpartner Andrzej Cibis einen Tango zu “Bang, Bang” von Nancy Sinatra aufs Parkett legte, stand unter dem Motto Liebe. Und nach der großen Liebe fragte Moderatorin Victoria Swarovski das Model nach dem Auftritt. Die für viele wohl überraschende Antwort: Sie hatte noch keine.

“Let’s Dance”: 21 Punkte für Loiza Lamers

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Wie die große Liebe denn sein müsse, wollte Swarovski dann wissen. “Süß und lieb. Ich muss das fühlen”, sagte Loiza Lamers, die als Junge zur Welt gekommen war. Erst einmal sei aber sowieso das Tanzen ihre große Liebe.

Damit läuft es auch nicht so schlecht, am Freitag sprangen bei “Let’s Dance” 21 Punkte heraus.

RND/seb