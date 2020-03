“Let’s Dance”: So läuft die Show ohne Publikum

Anzeige

Köln. Am Freitag läuft die erfolgreiche Tanzshow “Let’s Dance” (RTL) zum ersten Mal ohne Publikum. RTL hatte kurzfristig entschieden, dass nur Familienmitglieder und enge Freunde der Tanzenden ins Kölner Coloneum kommen dürfen. So blieben die meisten Reihen im Studio unbesetzt. Aber die rund 80 Anwesenden machten Lärm für Tausend - dank Warmupper Rene Travnicek, der spontan eingesprungen war.

Im Vorraum der Location wies ein Aufsteller darauf hin, dass an diesem Abend leider kein Publikum zugelassen war. Zuvor waren nach RND-Informationen über 800 Gäste angeschrieben und angerufen worden. “Heute ist alles ein bisschen anders”, eröffnete Moderatorin Victoria Swarovski die Show. Ihr Kollege Daniel Hartwich ergänzte: “Bei uns im Studio sind heute nur Familienmitglieder und Freunde unserer Promis und Profis. Den Rest der Zuschauer haben wir nach Hause geschickt.”

Alexander Klaws: “Freie Platzwahl im Studio”

Model Loiza Lamers eröffnete das “70er Special” mit einem Jive zu “Under The Moon Of Love”, erntete Riesenapplaus und lobte: “Das Publikum, das da ist, ist super.” Zwischendurch schaute Alexander Klaws im Studio vorbei, um Werbung für die erste DSDS-Liveshow zu machen, die er moderiert. Auf die Frage Hartwichs, warum die Leute am Samstag einschalten sollten, antwortete Klaws lachend: “Morgen gibt es auch bei uns freie Platzwahl.”