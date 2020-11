„Let’s Dance“-Profitänzer wegen Corona in Not: Motsi Mabuse will helfen

Anzeige

Viele Menschen trifft die Corona-Krise hart. So auch die „Let’s Dance“-Profis Regina und Sergiu Luca, die ein Paar sind und gemeinsam eine Tanzschule in Karlsruhe betreiben. Und die ist nun in Gefahr, wie „VIP“ berichtet. Die Tanzschule muss während des Teil-Lockdowns im November bereits zum zweiten Mal schließen. Während der Schließung im Frühjahr zum ersten Lockdown hätte das Paar demnach bereits sein gesamtes Privatvermögen in das Projekt gesteckt, damit die Tanzschule nicht schließen muss.

„Let’s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse hat großes Verständnis für die Ängste des Paares – hat sie doch selbst auch mit ihrem Mann eine Tanzschule, um die sie sich in Corona-Zeiten sorgt. Über die Zeit des ersten Lockdowns sagt sie zu „VIP“: „Ich habe mir wahnsinnige Sorgen gemacht. Ich hatte Kopfschmerzen, Herzschmerzen. Ich war mir sicher, dass wir die Tanzschule zumachen müssen. Mein Herz wäre gebrochen, weil man nicht wusste, was da im Frühling passiert.“

Vier Wochen gehen – dann wird es hart

Über die aktuelle Situation sagt Mabuse: „Jetzt ist es halt so: Wir geben unseren Kunden Vertrauen, wir haben alles super umgestellt. Wir haben uns viel Mühe gegeben, dass alles perfekt läuft.“ Das gehe vier Wochen lang – „aber länger kann man das den Leuten nicht antun“, so die Meinung der Tanzjurorin.

Die Probleme von Regina und Sergiu Luca und ihrer Tanzschule machten sie traurig, so Mabuse zu „VIP“. „Ich bin mir 100 Prozent sicher, dass wir alle gemeinsam arbeiten können, um zu gucken, dass wir das verhindern.“ Sie hätte einen engen Draht zu dem Paar. „Wir haben uns über einiges unterhalten und ausgetauscht und ich weiß, wie hart Regina gearbeitet hat“, so Mabuse weiter. „Es würde mir das Herz brechen, wenn das passieren würde“, sagt sie über eine mögliche dauerhafte Schließung der Tanzschule in Karlsruhe.

Mabuse macht „Let’s Dance“-Paar Mut

Doch Mabuse macht Mut, sie will das Paar unterstützen: „Ich sage immer, wir sind eine ‚Let’s Dance‘-Familie. Wenn es so ist, werden wir zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen.“ Sie ruft Regina und Sergiu Luca zum Durchhalten auf. „Wir sind alle für sie da. Sie können sich jederzeit bei uns melden.“