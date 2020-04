“Let’s Dance": Oliver Pocher in der “Magic Moment”-Live-Show als Donald Trump?

Anzeige

Auf die “Magic Moment”-Live-Show freuen sich viele Fans von “Let’s Dance” immer besonders: Die teilnehmenden Promis dürfen in dieser Folge der Tanzshow immer die emotionalsten Momente ihres Lebens tanzen. Doch am kommenden Freitag haben die Fans aber noch einen weiteren Grund zur Vorfreude: Oliver Pocher verkündete am Mittwoch bei Twitter sein Comeback in der Tanzshow.

+++BREAKING NEWS+++



Am FREITAG gibt’s ein KLEINES TANZCOMEBACK bei LET‘s DANCE! Wie, mit wem, wann...

Seid gespannt!!!

Zur Einstimmung nochmal ein Auftritt von vor knapp 4 Jahren am Wochenende der Trump Wahl bei „Deutschland Tanzt“...@RTLde @RTL_LetsDance pic.twitter.com/2g2miBHXqy — Oliver Pocher (@oliverpocher) April 29, 2020

Der Comedian war in der vergangenen Staffel mit seinen schrägen Auftritten zum Publikumsliebling geworden, landete am Ende mit seiner Partnerin Christina Luft auf Platz Sieben. Damals verpasste er knapp den Einzug in die “Magic Moment”-Show - dieses Mal ist er dabei.

Pocher schrieb auf Twitter mit der Überschrift “Breaking News”: “Am Freitag gibt’s ein kleines Tanzcomeback bei Let’s Dance! Wie, mit wem, wann... Seid gespannt!!!” Zur Einstimmung postet er dazu einen vier Jahre alten Ausschnitt von seiner Teilnahme bei “Deutschland tanzt” - verkleidet als Donald Trump. Ob dies schon eine Tipp ist, in welche Verkleidung er am Freitag schlüpfen wird? Die Auflösung gibt es wohl erst am Freitag (20.15 Uhr, RTL) zu sehen.

In den vergangenen Jahren hatte “Magic Moment”-Folge immer für viel Gänsehaut gesorgt - und manchmal auch zu Tränen geführt. 2019 zum Beispiel, als Benjamin Piwko den Tod seiner Mutter tanzte, brachen sowohl seine Tanzpartnerin Isabel Edvardsson, als auch Jury-Mitglied Motsi Mabuse in Tränen aus.

RND/lob