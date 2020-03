Anzeige

Köln. Das Coronavirus bringt öffentliche Orte in Deutschland zum Stillstand - Schulen schließen, Konzerte werden abgesagt und TV-Events finden ohne Publikum statt. Diese Entscheidungen trifft auch die beliebte Tanzsendung “Let’s Dance” am Freitagabend. Erstmals in der Geschichte der RTL-Show tanzen die prominenten Kandidaten und ihre professionellen Tanzpartner ohne Publikum. Die Ränge des Studios werden leer bleiben - lauter Applaus für die Show im dieswöchigen 70er-Jahre-Motto wird nicht zu hören sein.

Victoria Swarovski, die neben Daniel Hartwich die Show moderiert, kommentierte die Entscheidung auch gleich auf Instagram. “Es ist natürlich schade, aber wir wissen alle, dass Gesundheit vorgeht.”

Auch bei den tanzenden Stars ist Corona das Top-Thema. Die Profitänzerin Regina Luca hat ihre Instagram-Story hinter den Kulissen gefilmt, als über das Virus gesprochen wurde. Luca ist die Tanzpartnerin von Promi John Kelly, auf Instagram postete sie: “Wir werden alles für euch geben” und dazu den Hashtag “#WirtanzendenVirusweg”.

Laura Müller ist dankbar

Laura Müller, die Freundin von Schlagerstar Michael Wendler, versprach, dass sie auch ohne Publikum eine tolle Show gestalten werden. In ihrer Instagram-Story sagte sie: “Das macht uns alle natürlich sehr traurig. Wenn da keiner sitzt, hast du einfach gar nicht das Feeling. Wir sind dankbar, dass die Sendung überhaupt stattfinden können.”

Mit Christian Polanc tanzt sie Freitagabend den Paso Doble. Polanc betonte auf Instagram ebenfalls, dass Sicherheit vorgeht: “Das erste Mal in 12 Jahren Let’s Dance ohne Publikum...aber Sicherheit und Allgemeinwohl gehen vor! Freue mich trotzdem auf den Paso mit Laura Müller ...seid ihr dabei!?”

“Let’s Dance”-Tänzer bleiben euphorisch

Deutlich ist, dass die Euphorie für die Show nicht abreißt. Schauspieler Tijan Njie von der Abendserie “Alles was zählt” bestätigte einem Fan auf der Social-Media-Plattform, dass am Freitagabend kein Publikum da sein wird: “Ja, aber wir und das ganze Let’s Dance Team geben trotzdem Vollgas.”

Die Profitänzerin Renata Lusin wird mit Profikletterer Moritz Hans am Freitagabend den Charleston performen. Sie findet es komisch, dass die Sendung ohne Zuschauer vor Ort stattfindet: “Ohne Publikum – sehr sehr strange”, sagte Lusin in ihrer Instagram-Story. Dennoch seien die Kandidaten “happy”, dass es stattfindet. Sie wendete sich auch an die Zuschauer, die zu Hause vor den Fernsehern sitzen werden: “Wir denken an euch.”

RND/am