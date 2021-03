„Let’s Dance“: Nach Urteil von Joachim Llambi sind bei Senna Gammour „Tränen geflossen“

Anzeige

„Let‘s Dance“-Juror Joachim Llambi ist bekannt für seine strengen Urteile in der Tanzsendung. Das hat am späten Freitagabend auch Musikerin Senna Gammour (41) zu spüren bekommen. Denn der Juror war gar nicht begeistert von ihrer Performance des Jives. „Nichts Positives“ gebe es zu ihrer Tanzleistung zu sagen, so Llambi - und gab ihr nur 2 Punkte.

Das geht auch an einer sonst eher tough wirkenden Senna Gammour nicht vorbei. In ihrer Instagram-Story sagt sie kurz nach dem Auftritt: „So Leute, ihr habt das Urteil der Jury gehört. Bei mir sind schon Tränen geflossen.“ Ihr Tanzpartner Robert Beitsch (29) springt ihr zu Seite: „Sie hat so einen krass schweren Jive getanzt“, meint er, „sie hat so Gas gegeben, ruft an, damit wir es denen nächste Woche richtig zeigen können.“

Senna Gammour dankt ihren Fans

Das mit den Anrufen hat geklappt: Senna Gammour musste bei der Entscheidung zwar zittern, kam dann aber weiter. Die Show verlassen muss stattdessen Model Kim Riekenberg. Auf Instagram bedankt sich Sängerin Gammour später für die Unterstützung ihrer Fans in einem Post.

„Danke für eure Unterstützung, mentale Kraft, euren Glauben an uns, dass ihr mit uns kämpft und auch zittert. Eure vielen Anrufe sind ein Liebesbeweis“, schreibt sie da. Nun hat sie am nächsten Freitag die Chance, Llambi zu beweisen, dass sie es besser kann.