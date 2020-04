Anzeige

Gleich zu Beginn der aktuellen “Let’s Dance”-Staffel hat der als streng geltende Juror Joachim Llambi gegenüber Laura Müller (19), der Freundin von Schlagerstar Michael Wendler (47), klargestellt: “Frau Müller, ich kenne Sie leider nicht.” Im Gegensatz zu anderen Kandidaten hat er sie konsequent gesiezt – und ab und zu auch mal eine kleine Spitze gegen ihre Beziehung mit dem wesentlich älteren Wendler losgelassen.

Doch in der Folge vom vergangenen Freitag ist es nun zu einer Annäherung zwischen den beiden gekommen: Beim Gruppentanz mit den Juroren waren Laura Müller und ihr Tanzpartner Christian Polanc in der Gruppe, die mit Llambi trainiert hat. Da ist dann offenbar das Eis gebrochen: “Ich habe in so vielen Sendungen ‘Frau Müller’ gesagt. Ich sage jetzt Laura. Wir haben uns kennengelernt. Ich weiß jetzt, alles ist gut”, so der 55-Jährige in der Sendung. Über das gemeinsame Training sagte er bei “Exclusiv Spezial” nach der Sendung gegenüber Moderatorin Frauke Ludowig: “Da habe ich gemerkt, sie ist sehr aufmerksam. Eine sehr höfliche, nette, liebe junge Frau.”

Darf Laura Müller Juror Joachim Llambi jetzt auch duzen?

Und darf Laura ihn im Gegenzug nun auch duzen? Diese Frage stellten sich nicht nur die Zuschauer – sondern Moderator Daniel Hartwich (41) richtete sie auch direkt an den Juror. “Das wird sich noch zeigen”, so Llambis Reaktion. Zeit dafür haben die beiden jedenfalls – Laura Müller kam eine Runde weiter und wird auch nächsten Freitag wieder in der Show auf dem Parkett stehen.

RND/hsc