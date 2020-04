“Let’s Dance”: Laura Müller liefert “besten Tanz bisher” ab

Anzeige

Es scheint, als wäre es die Woche der Laura Müller: Erst bekommt die 19-Jährige von ihrem Freund, dem Schlagersänger Michael Wendler, den lang ersehnten Heiratsantrag – nun kassierte sie am Freitagabend auch noch ihre bisherige Rekordpunktzahl bei “Let’s Dance”.

Laura Müller erhält 26 Punkte für ihren Tango

Mit Christian Polanc tanzte die Influencerin einen Tango zu “Santa Maria” aus dem Film “Darf ich bitten?”. Motto der achten Liveshow war dieses Mal “Movie Week”. 26 Punkte gab es dafür von der Jury: Neun von Jorge Gonzalez, acht von Motsi Mabuse und sogar neun von dem oft gefürchteten Chefjuror Joachim Llambi.

Laura Müller bekommt von Llambi ein “Sehr, sehr gut”

Llambi fand auch in seiner Bewertung nette Worte für Laura. So sagte er zu Beginn: “Das war sehr gut. Das war wirklich sehr, sehr gut.” Was zunächst nach zehn Punkten klang, bremste Llambi dann aber doch noch etwas aus. Ihm habe ein wenig das “Mann-Frau-Spiel” gefehlt, er habe sich “mehr Intimität” gewünscht: “Auch wenn es dem Michi nicht so gefällt. Hier wird getanzt, hier wird Leidenschaft gezeigt.”

Jurykollegin Motsi Mabuse gab zu, Gänsehaut gehabt zu haben: “Das war dein bester Tanz, Laura.” Der Meinung war auch Jorge Gonzalez und lobte noch das Outfit der 19-Jährigen: “Du siehst umwerfend aus.”

