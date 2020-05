Anzeige

Köln. Es hat nicht gereicht: Laura Müller fliegt aus der RTL-Tanzshow “Let’s Dance”. Zwar bekam Konkurrentin Ilka Bessin am Freitagabend die wenigsten Punkte von der Jury - doch die Zuschauer retteten ihr den Platz in der Show. Stattdessen musste die Influencerin und Freundin von Michael Wendler gehen.

Das Thema des Tanzabends war “Magic Moments”. Die Promis tanzten mit ihren Profi-Partnern ihre persönlichen, besonderen Momente des Lebens. Sechs Kandidatinnen und Kandidaten waren noch dabei.

Bessin fällt bei der Jury durch

Ilka Bessin feierte am Abend auf der Bühne ein Comeback ihres Alter Egos Cindy aus Marzahn - und konnte damit die Jury nicht überzeugen.

Laura Müllers Freestyle aus Rumba, Contemporary und Paso Doble zu “Never Tear Us Apart” kam etwas besser an - doch Müller und ihr Tanzpartner Christian Polanc konnten schlussendlich nicht bei den Zuschauern überzeugen. So ist ihr Weg in Richtung Finale nun zu Ende.

RND/msc