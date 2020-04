Anzeige

Das Kandidatenfeld bei “Let’s Dance” (RTL, 20.15 Uhr) wird immer kleiner, mittlerweile tanzen nur noch acht Promis um den Sieg. Die Zuschauer entscheiden jede Woche mit ihren Anrufen, wer in die nächste Runde kommt, und auf Instagram steigen die Fanzahlen. Auch wenn nicht jeder Anrufer auf Instagram unterwegs ist, gibt die Social-Media-Plattform zumindest einen kleinen Einblick in die Beliebtheit der Promis.

Platz eins: Laura Müller hat die meisten Fans

Laura Müller hat mit circa 536.000 Fans (Stand 17. April 11 Uhr) zumindest auf Instagram schon gewonnen. Die 19-jährige Freundin von Schlagersänger Michael Wendler tanzte in der letzten Show mit Christian Polanc (41) den Jive zu “Dein ist mein ganzes Herz” von Heinz Rudolf Kunze. Beide bekamen insgesamt 23 Punkte. An diesem Freitag tanzt sie die Rumba zu “Make Me Feel My Love”, ursprünglich von Bob Dylan.

Platz zwei: Luca Hänni mit circa 286.000 Followern

Der 25-jährige Sänger Luca Hänni hat ungefähr 286.000 Follower. Letztes Mal performte er mit Christina Luft (30) den Paso Doble zu “I Was Made For Lovin’ You” von Kiss und bekam 25 Punkte. Als Nächstes tanzt der Musiker die Rumba zu “Avant Toi”.

Platz drei: Model Loiza Lamers mit circa 163.000 Fans

Circa 163.000 Fans folgen dem 25-jährigen Model Loiza Lamers auf Instagram. Die erst ausgeschiedene und dann wieder nachgerückte Kandidatin und Andrzej Cibis (32) tanzten in der letzten Sendung den Tango zu “Bang, Bang” von Nancy Sinatra – 21 Punkte gab es dafür. Heute sind beide mit dem Paso Doble zur Partyhymne “Rhythm Is a Dancer” von Snap! im Fernsehen zu sehen.

Platz vier: Tijan Njie mit 130.000 Followern

Tijan Njie hat momentan 130.000 Follower auf Instagram Der 28-jährige Schauspieler (“Alles was zählt”) und seine Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (31) tanzten mit einem Jive zu “Crazy Little Thing Called Love” der Rockband Queen durch die letzte Show. Die strenge Jury gab ihnen dafür die Höchstzahl von 30 Punkten. In der siebten Liveshow machen sie den Slowfox zu “Fly Me to the Moon” vor.

Platz fünf: Artistin Lili Paul-Roncalli mit ca. 80.800 Fans

Artistin Lili Paul-Roncalli hat auf Instagram circa 80.800 Fans. Die 21-Jährige tanzte beim letzten Mal mit Massimo Sinató (39) den Quickstep zu “Liebeskummer lohnt sich nicht” von Siw Malmqwist und erreichte hohe 29 Punkte. Sie gilt seit der ersten Show als eine der Favoritinnen auf den Titel. In der siebten Livesendung zeigt sie den Zuschauern die Samba zu “Pon De Replay” von Rihanna.

Platz sechs: Ilka Bessin mit 101.000 Followern

Der Komikerin Ilka Bessin folgen 101.000 Menschen auf Instagram. Die 48-Jährige und der Tänzer Erich Klann (32) zeigten in der letzten Sendung einen Contemporary zu “Go Your Own Way” von Fleetwood Mac. Leider gab es von der Jury nur niedrige zwölf Punkte. Ob sie heute mit dem Tango zu “Palladio Allegretto” mehr Punkte erreicht, wird sich um 20.15 Uhr auf RTL zeigen.

Platz sieben: Martin Klempnow mit circa 37.600 Followern

Schauspieler Martin Klempnow hat circa 37.600 Follower auf Instagram. Der 46-Jährige und Partnerin Marta Arndt (30) schwangen die Hüften zur Salsa zu “Eres Mi Sueno” von Carlo Supo. Diese Performance bekam 18 Punkte. Am Freitagabend zeigen sie den Slowfox zum Lied “My Girl”, ursprünglich von The Temptations.

Platz acht: Moritz Hans mit 35.800 Fans auf Instagram

Der Ninja-Warrior Moritz Hans hat auf Instagram 35.800 Fans. Der 23 Jahre alte Kletterprofi und Renata Lusin (32) tanzten in der letzten Sendung den Jive zu “Dance With Me Tonight” von Popmusiker Olly Murs. Sie bekamen 21 Punkte von der Jury. An diesem Freitag performen beide einen Contemporary zum emotionalen Song “Apologize” der Band OneRepublic.

RND/am