Das Tanzparkett wird auf Hochglanz poliert, die glamourösen Kostüme bekommen den letzten Feinschliff: Am Freitag (21. Februar) startet die neue Staffel der RTL-Tanzshow “Let’s Dance”. Wenige Tage vor dem Start hat der Sender die offiziellen Fotos der Kandidaten veröffentlicht.

Los geht die 13. Staffel mit der große Kennenlern-Show, in der die tanzwilligen Prominenten erfahren, mit wem sie in den nächsten Wochen oder gar Monaten übers Parkett wirbeln dürfen. Neben Daniel Hartwich führt Victoria Swarovski wieder durch die Show, während die altbewährte Jury aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez das Können der prominenten Tanzeleven bewertet.

Zu den Kandidaten der aktuellen Staffel gehört auch Wendler-Freundin Laura Müller - und inzwischen hat die 19-Jährige ihre Wahlheimat Florida verlassen und ist in Köln angekommen, wie sie auf Instagram in einer ihrer Storys verraten hat. Mit im Gepäck ist natürlich auch ihr Freund Michael Wendler (47). “Mein Schatzi ist mit und unterstützt mich, was will man mehr”, erzählt Müller in ihrem Hotelzimmer ihren Fans. Ihren ersten Dreh für die Show habe sie schon hinter sich gebracht, wie sie weiter erzählt. Das Filmchen würde man dann als Einspieler am Freitag zu Gesicht bekommen.

Publikumsliebling Ekaterina Leonova nicht mehr dabei

Einige bekannte Gesichter sind dagegen nicht mehr dabei, darunter Publikumsliebling Ekaterina Leonova. "Wir möchten in diesem Jahr auch gerne neuen Profis die Teilnahme bei “Let’s Dance” ermöglichen“, hatte ein Sprecher des Privatsenders mitgeteilt.

Drei Mal in Folge hat die russische Profitänzerin ihren jeweiligen Partner zum Sieg begleitet. Zuletzt war im vorigen Jahr Ex-Handballprofi Pascal Hens mit ihr auf dem Parkett am Ende der „Dancing Star“. Ingolf Lück und Gil Ofarim waren es in den Jahren zuvor gewesen. Die 32-Jährige arbeitet seit September in der Online-Redaktion von RTL „als Zahlen-Expertin“, so der Sender.

Ekaterina ist nicht die Einzige, die bei der kommenden 13. Staffel nicht mehr dabei sein wird. Auch Katja Kalugina (25) und Evgeny Vinokurov (29) werden nicht mehr mit Prominenten über die Tanzfläche fegen. Der RTL-Sprecher erläuterte, es gebe jedes Jahr kleine Veränderungen in den Reihen der Profitänzerinnen und -tänzer. Voriges Jahr hätten darüber hinaus acht statt wie üblich sieben weibliche Profis mitgetanzt.

RND/seb mit dpa