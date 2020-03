“Let’s Dance”-Jury über Auftritt von Laura Müller: “Sehr launig”

Anzeige

Köln. Schon in der vergangenen Woche war die “Let’s Dance”-Jury überrascht von dem Auftritt von Laura Müller und ihrem Tanzpartner Christian Polanc. Damals gab es 24 Punkte für ihren “Paso Doble”.

Auch in Folge Vier gab es am Freitagabend viel Lob für die Freundin von Michael Wendler. Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez gaben jeweils acht von zehn Punkten für den Charleston. Gonzalez urteilte: "Mir hat es sehr gut gefallen. Das war eine lustige Darbietung. Du warst rhythmisch. Nur am Anfang warst du sehr aufgeregt.“

“Let’s Dance”-Juror Llambi: “Sehr gut gemacht”

Die Aufregung war für Motsi Mabuse kein Thema. Sie sagte: “Ich bin so happy mit deiner Entwicklung. Es ist so unfassbar, wie du dich jede Woche verbesserst. Ihr habt den Charakter des Tanzes sehr gut gezeigt. Sehr gut, weiter so.”

Selbst Joachim Llambi, vor dessen Urteil sich die meisten Teilnehmer fürchten, fand lobende Worte für die 19-Jährige: “Frau Müller hat das heute sehr gut gemacht.” Er kritisierte lediglich die fehlende Körperspannung, fügte dann noch hinzu: “Es war unterhaltsam und hat Spaß gemacht, zuzuschauen. Ich fand es von Anfang an sehr launig.”

