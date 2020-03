Anzeige

Trotz Coronavirus läuft die RTL-Show “Let’s Dance” weiter - allerdings ohne Publikum. Und an diesem Freitagabend (20. März) auch ohne John Kelly (53), wie RTL mitteilt. Der Sänger wird demnach in der vierten Show der Staffel aussetzen, weil er einen Krankheitsfall in der Familie habe - es handele sich dabei aber nicht um das Coronavirus. “Wir hoffen, dass er nächste Woche wieder dabei sein wird”, heißt es von dem Sender.

Es werden an diesem Freitag also nur zehn statt elf Promipaare auf der Tanzfläche ihr Können beweisen. Außerdem sind laut RTL diesmal auch Freunde und Familie von der Show ausgeschlossen. In der vergangenen Show wurde zwar ohne Publikum getanzt, Freunde und Familie als Zuschauer waren da aber noch erlaubt.

Video Liebe in Zeiten von Corona 1:10 min In Israel müssen Brautpaare neue Wege gehen. Wegen der Coronakrise finden Hochzeiten jetzt voll digital statt. © Reuters

RND/hsc