“Let’s Dance”: John Kelly hört aus familiären Gründen auf - Loiza Lamers kehrt zurück

Bereits in der letzten Woche hatte Sänger John Kelly auf die Teilnahme bei “Let’s Dance” (RTL) verzichtet. Nun steht fest: An diesem Freitag wird der Musiker nicht mehr zur der beliebten Tanzshow zurückkehren, sondern endgültig aussteigen. Der Grund: ein Krankheitsfall in der Familie.

Für den Aussteiger wird das holländische Topmodel Loiza Lamers zurückgeholt, das vergangen Freitag die wenigsten Anrufe erhalten hatte. Loiza und ihr Tanzpartner Andrzej Cibis erhalten nun eine zweite Chance auf den Titel "Dancing Star 2020″. Mal sehen, was sie aus dieser Vorlage machen...

RND/kiel

