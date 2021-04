„Let’s Dance“: Jan Hofer rührt zu Tränen und fliegt trotzdem raus

Anzeige

Köln. Ex-„Tagesschau“-Sprecher Jan Hofer ist aus der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ ausgeschieden. Der 69-Jährige erhielt am Freitag mit seiner Tanzpartnerin Christina Luft für seinen Langsamen Walzer zwölf Punkte und damit die schlechteste Wertung der Jury. Hofer hatte den Tanz in der „Love Week“ seiner Frau gewidmet.

Jurorin Motsi Mabuse stand anschließend von ihrem Platz auf und hatte Tränen in den Augen. „Dein Bestes haben wir jetzt gerade eben gesehen“, sagte sie. Dennoch reichten auch die zweite Wertung für den Jury-Team-Tanz sowie die hinzugezählten Stimmen der Zuschauer nicht für ein Weiterkommen Hofers aus.

Die meisten Punkte- jeweils volle 30 - erhielten Schauspielerin Valentina Pahde (26) mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin für ihren Wiener Walzer sowie der isländische Fußballer Rúrik Gíslason (33) zusammen mit Tanzpartnerin Renata Lusin für ihren Chachacha. Pahde brach mit ihrem Tanz sogar einen Rekord: So viele Punkte habe bei „Let's dance“ noch nie ein Prominenter für einen Wiener Walzer bekommen, sagte Moderatorin Victoria Swarovski.

Gar nicht auf die Tanzfläche konnte in dieser Woche Ilse DeLange: Die Sängerin leidet an einer Verletzung am rechten Fuß. „Es tut so weh, dass ich nicht darauf stehen kann“, sagte DeLange in der Sendung. Sie hofft, in der nächsten Woche wieder teilnehmen zu können.