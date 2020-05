“Let’s Dance”-Gewinnerin Lili Paul-Roncalli fehlen die Worte: „Ich bin so dankbar“

Anzeige

Mit Cha-Cha-Cha, Tango und einem Freestyle zur Musik von „Aladdin“ hat sich Zirkusartistin Lili Paul-Roncalli den Sieg in der 13. Staffel von „Let’s Dance“ ertanzt. Nach der Bekanntgabe, dass sie mit Profitänzer Massimo Sinató den Titel als “Dancing Star” mit nach Hause nehmen darf, zeigte sich die 22-Jährige überwältigt: “Mir fehlen die Worte, ich bin so dankbar”, sagte Lili Paul-Roncalli.

Als erste Frau seit vier Jahren gewann die Zirkusartistin die RTL-Tanzshow: “Ich freue mich riesig, ich hätte nie damit gerechnet”, sagte Roncalli im RTL-Interview kurz nach Ende der Show. “Es war wirklich eine unglaubliche und wunderschöne Zeit. Ich habe so viel gelernt.”

Let’s Dance"-Tanzpartner: “Ich habe es Lili von Herzen gegönnt.

Für ihren Tanzpartner Massimo Sinató ist Lili Paul-Roncalli eine mehr als verdiente Siegerin: “Für mich ist Lili einfach eine wunderbare Schülerin, eine tolle Tänzerin und ich habe es ihr von Herzen gegönnt. Ich habe kurz daran gezweifelt, aber die Menschen da draußen haben für uns angerufen und dafür bin ich total dankbar, vor allem für Lili.”

Die drei sehr leistungsstarken Paare der letzten Folge hatten sich am Freitagabend ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Paul-Roncalli und Sinató wie auch Kletterer Moritz Hans (24) und Renata Lusin bekamen von der Jury gleich für alle drei Finaltänze jeweils die vollen 30 Punkte. Am Ende entschieden die Zuschauer per Telefonvoting über den ersten und zweiten Platz und die Vergabe des Pokals.