“Let's Dance”: Erich Klann tanzt mit Ilka Bessin im Fatsuit und setzt ein wichtiges Zeichen

Bei “Let’s Dance” ist Ilka Bessin, bekannt geworden als Comedian “Cindy aus Marzahn”, ein Publikumsliebling. In der neuen Folge am Freitagabend nutzten die 48-Jährige und ihr Tanzpartner Erich Klann ihren Auftritt für eine besondere Botschaft: Klann tanzte zum Song „Respect“ von Aretha Franklin in einem Fatsuit - einem aufblasbaren Kostüm, das ihn deutlich dicker erscheinen ließ. Ein deutliches Zeichen dafür, Menschen nicht nach ihrem Äußeren zu bewerten.

Natürlich spielte auch beim “Let’s Dance”-Auftritt von Bessin und Klann nicht die Optik die wichtigste Rolle, sondern ihre tänzerische Leistung. Und die konnte die Jury zumindest teilweise überzeugen: “Die ersten Schritte waren richtig gut”, fand Jorge González. Als die Hüfte dann kam, sei aber Schluss gewesen, meinte Kollege Joachim Llambi. Jurorin Motsi Mabuse lobte dagegen den Charme, den Bessin mitbringe, wünschte sich aber, dass die Komikerin noch mehr „ausflippe“.

“Let’s Dance”: Laura Müller überzeugt, Sabrina Setlur ist raus

Zum Schluss stand aber außer Frage: Inka Bessin und Erich Klann kommen bei “Let’s Dance” eine Runde weiter. Auch Laura Müller überzeugte die Jury diesmal mit ihrem Auftritt. Verlassen musste dagegen die Rapperin Sabrina Setlur die Show.

