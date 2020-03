“Let’s Dance”, DSDS & Co.: Alle RTL-Shows ohne Publikum

Anzeige

Köln. Wegen des Coronavirus verzichten die Sender der Mediengruppe RTL bei ihren Shows bis auf Weiteres auf Publikum. Die Regelung gilt ab Freitag, ausgenommen davon sind Freunde und Familie der Protagonisten, heißt es in einer Mitteilung. Aktuell betroffen sind die beiden RTL-Shows “Let’s Dance” am Freitag und „Deutschland sucht den Superstar“ am Samstag (jeweils um 20.15 Uhr). Beide Shows werden in Köln produziert. Mit der Entscheidung komme die Sendergruppe auch ohne konkretes Verbot ihrer Verantwortung nach, Publikum und Mitwirkende vor einer möglichen Ansteckung mit dem Corona-Virus zu schützen, heißt es weiter.

RND/seb