“Let’s Dance”: Das sind die Finalisten 2020

Vorjahressieger Pascal Hens brachte das Ergebnis ins ansonsten leere Studio: Im Halbfinale war Schluss für “Alles was zählt”-Darsteller Tijan Njie. Schon von der Jury erhielten er und seine Tanzpartnerin Kathrin Menzinger nur 78 Punkte - das war der geteilte dritte Platz mit Moritz Hans und Renata Lusin.

Der Schauspieler und die Profitänzerin schwächelten erneut ein wenig - nachdem es wochenlang viel Lob gegeben hatte und sie von Beginn an zu den Favoriten zählten. Für keinen der drei Tänze gab es die volle Punktzahl - am Ende waren es 78 Punkte für den Paso Doble, den Quickstep und den improvisierten Wiener Walzer.

“Dieser Tanz hätte 15 Punkte verdient” - Luca Hänni auf dem Weg zum Titel

Punktgleich landete auch Moritz Hans mit Renata Lusin, die ebenfalls Zittern mussten. Das Paar überzeugte aber immerhin einmal komplett: Für den Paso Doble holten sie 30 Punkte. Vor allem beim improvisierten Tanz offenbarten sich allerdings Mängel, auch der Slowfox brachte nur 25 Punkte. Die Zuschauer jedoch retteten den Profi-Sportler ins Finale.

Ich finde, der Gewinner von #LetsDance war selten so unvorhersehbar wie dieses Mal. — Asta_M (@the_asta) May 15, 2020

Ich hätte eine Panikattacke und würde aus Verzweiflung den Ententanz tanzen #letsdance — 💥Sabrina💥 (@Jisimnisabrina) May 15, 2020

Die Lilly hat offenbar nicht wirklich Spaß am Tanzen, im Gegensatz zu Luca und Moritz. Die sprühen, das ist schön anzusehen #letsdance — Draisine (@Draisine7) May 15, 2020

Wenig Zittern musste der “Deutschland sucht den Superstar”-Gewinner Luca Hänni. Zusammen mit seiner Tanzpartnerin Christina Luft holte er in drei Tänzen 87 Punkte. Der beste Jive in der Geschichte von “Let’s Dance” (zu “I Got Lucky”) und ein in zwei Minuten improvisierter Cha Cha Cha, der noch besser war als in der vergangenen Woche, machen den 24-Jährigen zum großen Favoriten für das Finale. Zweimal sagte Juror Joachim Llambi gar, dass er mehr als zehn Punkte vergeben würde. Dafür zog er für den Tango zu “Phanton Of The Opera” drei Punkte ab.

Nachdem die beiden zunächst etwas geschwächelt hatten, holten sie seither einige Male die volle Punktzahl: 30 Punkte für den Contemporary und den Flamenco, in der vergangenen Woche gar 60 Punkte.

Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató sind eines der erfolgreichsten Paare in der Geschichte

Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató holten bereits 25 Mal die 10 Punkte - die erste sogar direkt in der ersten Sendung dieser Staffel. Damit sind die Artistin und der Profi eines der besten Paare in der Geschichte von “Let’s Dance”. Im Halbfinale tanzten sie sich mit einer Salsa, einem Contemporary und dem improvisierten Charleston auf Platz 2 - mit 82 Punkten.

In den sozialen Medien kam das nicht besonders gut an. Dort munkeln viele Nutzer, dass das Duo unbedingt ins Finale gehoben werden soll.

Applaus, Herr Llambi. Endlich den talentiertesten Tänzer rausgekegelt. So wird man Lili nicht zur Siegerin machen!

Moritz, meine Unterstützung hast du für das Finale.

Danke an Tijan, du warst für mich von Anfang an der beste Tänzer!#LetsDance — MiaMila (@MilaDarling) May 15, 2020

Jetzt knallt er Moritz so wenig Punkte rein weil er hofft das dadurch Lilli gerettet wird... also müssen andere wenig Punkte bekommen... es ist so durchschaubar 🙄 ... also werde ich das allererste mal ne SMS schicken #letsdance — mrs.soccermum (@JeSiNi) May 15, 2020

Nach den 7 Punkten von Llambi noch schnell 7 SMS hinterher für LUCA 🤩 #letsdance — Steffie (@SteffieTalk) May 15, 2020

Lilly die immer und immer wieder den selben Handstandüberschlag macht & furchtbar einschläfernd ist kommt ins Finale während Tijan mit Feuer & Vielfalt raus fliegt! Bin bedient #letsdance — ⚡️ Sabi ⚡️ (@Sabi288) May 15, 2020

Das Finale wird am kommenden Freitag, 22. Mai, um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Erneut müssen drei Tänze gezeigt werden, dabei auch einige Basic-Schritte, ganz ohne Hebefiguren, wie Juror Joachim Llambi ankündigte. Auch Jurorin Motsi Mabuse wird selbst zur Tat schreiten.