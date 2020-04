Anzeige

Anzeige

Corona? Erkältung? Oder Streit mit der Produktion? In der vergangenen Woche rätselten viele Fans, warum Christian Polanc in der fünften Liveshow von “Let’s Dance” fehlte. Schließlich hatte der Tänzer in den vergangenen zehn Jahren nicht in einer einzigen Show gefehlt. Polanc hatte erst einen Tag vorher abgesagt, Laura Müller musste spontan mit Tanzkollege Robert Beitsch ihren Contemporary tanzen. Die beiden hatten gerade einmal zwei Stunden Zeit, um die Choreografie gemeinsam zu üben.

Nun klärt Christian Polanc im Podcast von “Let’s Dance” auf, warum er nicht dabei war – es gab tatsächlich einen Corona-Verdacht! Er habe Symptome gehabt, die auf eine Erkrankung schließen ließen, erzählt Polanc da. Er habe dann einen Test gemacht, der aber negativ ausfiel. Mittlerweile hat der Tänzer eine andere Erklärung für seine Symptome: “Wahrscheinlich eine allergische Reaktion. Wir mussten ja nach Düsseldorf umziehen und da gibt es ja andere Bäume und Gräser.”

In Show sechs war Polanc wieder mit dabei – und holte mit Laura Müller und ihrem Jive 23 Punkte.

RND/lob