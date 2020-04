“Let’s Dance”: Bittere Kritik für Favoriten Tijan Njie

Anzeige

Wenn ein Tanzpaar in der diesjährigen “Let’s Dance”-Staffel für Dauerbegeisterung bei der Jury gesorgt haben, waren es Tijan Njie und seine Tanzpartnerin Kathrin Menzinger. Seit der ersten Show konnten sie Jury und Publikum für sich begeistern und tanzten sich bislang in einem klaren Durchmarsch durch die bisherige Staffel.

Doch mit der siebten Show sollte sich alles ändern – denn am Freitag hagelte es ungewohnte Kritik für den “Alles was zählt”-Schauspieler und die Profitänzerin an seiner Seite. Zuvor hatte das Tanzpaar einen Slowfox zu “Fly Me To The Moon” aufs Parkett gelegt – doch vor allem Juror Joachim Llambi konnte sich für diese Performance nicht begeistern.

Nur vier Punkte von Joachim Llambi

Das Urteil von Juror Joachim Llambi kam für den sonst so lobverwöhnten Tijan sichtbar unerwartet: “Thema verfehlt. Foxtrott war nicht vorhanden.” Und als wären diese Worte nicht schon hart genug, zückte der Kritiker bei der Jury-Bewertung lediglich die vier-Punkte-Kelle. Auch Jorge González zeigte sich verhalten: “Ich finde viel positiv. Der Anfang war sehr elegant.” Doch auch Jorge vermisste viele wichtige Elemente in dem Tanz. Er und Motsi Mabuse bewerteten das Paar mit sieben Punkten.

In die nächste Runde schafften es Tijan und Kathrin dennoch – trotz bitterer Jury-Kritik. Anders sah es bei Model Loiza Lamers aus. Trotz guter Jury-Bewertung wählte das Publikum sie und Tanzpartner Andrzej Cibis aus der Show.

