„Let’s Dance“: Auma Obama tanzt trotz Tod von Mutter und Oma am Freitag mit

Köln. Die Journalistin und Soziologin Auma Obama (60), Halbschwester des früheren US-Präsidenten Barack Obama (59), trauert zwar um ihre Mutter, tritt aber weiter bei der Tanzshow „Let’s Dance“ an. „Nach jetzigem Stand wird Auma am Freitag dabei sein“, sagte ein RTL-Sprecher in Köln am Donnerstag. „Habe gestern meine geliebte Mutter verloren. Habe keine Worte“, hatte Obama bei Instagram am Mittwoch geschrieben.

Sie und Barack Obama hatten denselben Vater, den 1982 in Nairobi in Kenia gestorbenen Ökonomen Barack Obama senior. Barack Obamas Mutter, Stanley Ann Dunham, starb 1995.