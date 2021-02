Heute startet „Let’s Dance“: Wer tanzt in der neuen Staffel mit wem?

Anzeige

Köln. Der frühere Tagesschau-Sprecher Jan Hofer (68), die Soziologin und Journalistin Auma Obama (60), Halbschwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, Ex-“Prince Charming“ Nicolas Puschmann und Schlagersänger Mickie Krause: Das Kandidatenfeld für die 14. Staffel der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ ist wieder prominent. Los geht es am Freitagabend mit der sogenannten Kennenlernshow und der Frage, wer mit wem tanzen wird.

„Let’s Dance“ 2021: Wer tanzt mit wem?

Moderatorin Lola Weippert (24) tanzt mit Christian Polanc (42): Der routinierte Tanztrainer und Vorjahressieger (auf dem Parkett mit Lilla Paul-Rocalli) durfte sich seine Tanzpartnerin aussuchen, nach dem Motto: wer gewinnt, beginnt. Polanc wählte einen „ungeschliffenen Diamanten“ - Lola Weippert. Und die freut sich so sehr, dass sie dem Tanzprofi kreischend um den Hals fällt

Sängerin Senna Gammour (41) tanzt mit Robert Beitsch (29): Senna Gammour fehlt nach Jury-Angaben beim Salsa noch die Bewegung, doch Robert Beitsch wird ihr schon Beine machen.

DSDS-Star Vanessa Neigert (28) tanzt mit Alexandru Ionel (26): Vanessa Neigert freut sich auf ihren Tanzlehrer. Ein Neuling, der - wenn er nicht tanzt - gerne bohrt (falls Zahnärzte so etwas gern machen). Bei ihrer ersten Tanzeinlage, dem Quickstep, hat Neigert offenbar nicht immer den richtigen Schritt getan, dafür aber viel Spaß gehabt.

Darsteller Nicolas Puschmann (29) tanzt mit Vadim Garbuzov (33): „Prince Charming“ hat seinen Mann gefunden. Er will „einen Cowboy als Mann“ - zumindest hat er seinen Eröffnungstanz nach dem Gitte- Hænning-Hit ganz ordentlich hinbekommen. Seinen Tanzlehrer schließt er erst einmal herzlich in die Arme.

Schauspielerin Valentina Pahde (26) tanzt mit Valentin Lusin (33): Valentina und Valentin - das passt. Und verspricht Erfolg, denn immerhin räumt Valentina beim Eröffnungstanz 21 Punkte ab, mehr als alle anderen.

Sängerin Ilse DeLange (43) tanzt mit Evgeny Vinokurov (30): Ja, sie ist ganz aufgeregt. Das hört man an der hohen Stimmlage. Bleibt zu hoffen, dass ihr Tanzpartner ihr ein bisschen Ruhe gibt.

Soziologin Auma Obama (61) tanzt mit Andrzej Cibis (33): Die Halbschwester von Barack Obama zeigt eine starke Präsenz auf der Tanzfläche - bescheinigt die Jury und gab ihr 11 Punkte.

Model Kim Riekenberg tanzt mit Pasha Zvychaynyy (29): Das Model und der Mann mit dem unaussprechlichen Namen. Bei der ersten Tanzeinlage, der Salsa, kam die Schöne noch nicht so aus sich heraus. Doch sie hat einen Plan: “Ich will hier zur Sexy-Diva werden“. Dafür wird der Pascha schon sorgen.

Fußballer Rúrik Gíslason (33) tanzt mit Renata Lusin (33): Der schönste Mann auf dem Parkett ist noch etwas nervös, doch sein Cha Cha Cha sieht schon ganz gut aus. Zumindest Juror Jorge ist entzückt von dem Isländer, seine Profi-Tanzpartnerin übrigens auch.

Schauspieler Erol Sander (52) tanzt mit Marta Arndt (31): Erol Sander bekommt beim Wiener Walzer beste Haltungsnoten von der Jury. Er bewegt sich wie ein echter Gentleman.

Ex-Formel-1-Reporter Kai Ebel (56) tanzt mit Kathrin Menzinger (32): Na ja, bei Kai Ebel, der „Rumba-Kugel“ (O-Ton Jorge Gonzalez) ist noch Luft nach oben. Beim Tango soll er etwas vorsichtiger mit seiner Tanzpartnerin umgehen.

Sänger Mickie Krause (50) tanzt mit Malika Dzumaev (29): Mickie Krause kann noch einiges von der Tanz- und Gesundheitsexpertin Malika lernen. Die 29-Jährige ist Neuling in der Show und überrascht viele offenbar damit, eine Frau zu sein, die studiert hat. Zumindest Mickie Krause scheint sie damit zu beeindrucken.

Ex-“Tageschau“-Sprecher Jan Hofer (69) tanzt mit Christina Luft (30): Jan Hofer denkt zu viel beim Tanzen - sagt die Jury. Der ehemalige Sprecher möchte in seiner neuen Lebensphase machen, was ihm Spaß macht. Und dazu gehört das Tanzen, sagt er und walzert gekonnt den Wiener.

Boxer Simon Zachenhuber (23) tanzt mit Patricija Belousova (25): Bei seinem ersten Tango sei er noch nicht explosiv genug. Eigentlich nicht gut für einen Boxer. Dafür überzeugte er mit einer guten Haltung.

Das Prinzip bleibt bei „Let’s Dance“ das gleiche: Jeder Promi bekommt einen Profi an die Seite gestellt. Die verschiedenen Paare werden dann im Laufe der Auftaktfolge der neuen Show bekannt gegeben. Klar ist schon, dass Massimo Sinató (40) nicht in der Verlosung ist. Der Profi-Tänzer, der den Wettbewerb im vergangenen Jahr mit Zirkusartistin Lili Paul-Roncalli gewann, setzt aus, weil er die Geburt seines Kindes erwartet. In der Jury bleiben die bekannten Gesichter erhalten: Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi werden die Tänze der Stars bewerten.

Das Freiticket, also eine Wildcard fürs Tanzen, bekommt übrigens der schöne Fußballer Rúrik Gíslason und seine Partnerin Renata Lusin. Sie konnten die meisten Punkte aus Jury- und Telefonwertung erzielen und sind in der kommenden Woche auf jeden Fall sicher eine Runde weiter.

„Let‘s Dance“-Kandidaten 2021

Wir stellen alle Kandidaten der 14. Staffel von „Let’s Dance“ vor:

„Mr. Tagesschau“ Jan Hofer (68)

Der ehemalige Tagesschausprecher war 35 Jahre lang das Gesicht der ARD-Nachrichten um 20.15 Uhr.

Jan Hofer. © Quelle: TVNOW/Paul Schirnhofer

Journalistin Auma Obama (60)

Die promovierte Germanistin und Soziologin hat einen berühmten Halbbruder – niemand geringeren als Ex-US-Präsident Barack Obama.

Auma Obama. © Quelle: TVNOW/Emmanuel Jambo

Ex-„Prince Charming“ Nicolas Puschmann (29)

Mit Nicolas Puschmann (29) – bekannt durch das Gay-Dating Format „Prince Charming“ – tritt erstmals ein Männer-Tanzpaar bei „Let‘s Dance“ an.

Nicolas Puschmann. © Quelle: TVNOW/PTO MEDIA Mirko Plengemeyer

Sportreporter Kai Ebel (55)

Als Sportreporter berichtete Ebel fast drei Jahrzehnte über die Formel 1 live von der Rennstrecke.

Kai Ebel (Archivfoto 2020). © Quelle: TVNOW/Stefan Gregorowius

Schauspielerin Valentina Pahde (26)

Valentina Pahde begann ihre Schauspielkarriere zusammen mit ihrer Zwillingsschwester in der ZDF-Serie „Forsthaus Falkenau“. Seit 2015 spielt sie die Sunny Richter in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“.

Valentina Pahde. © Quelle: TVNOW/Bernd Jaworek

Schlagersänger Mickie Krause (50)

Schlagerstar Mickie Krause ist für seine Partymusik bekannt. Bei „Let‘s Dance“ muss er jedoch seine Tanzkünste unter Beweis stellen.

Mickie Krause. © Quelle: TVNOW/Moritz Künster

Sängerin Senna Gammour (41)

Als ehemaliges Mitglied der Girlgroup Monrose ist „Sista Senna“ einem Millionenpublikum bekannt. Die Popsängerin machte zuletzt aber auch mit fragwürdigen Äußerungen zu Corona-Verschwörungstheorien auf sich aufmerksam.

Senna Gammour. © Quelle: TVNOW/Dhana Sabira

Schauspieler Erol Sander (52)

Der in der Türkei geborene deutsche Schauspieler Erol Sander („Mordkommission Istanbul“) jobbte neben seiner Ausbildung als Fotomodell unter anderem für Armani und Christian Dior. Das Tanzen empfindet er nach eigener Aussage als „Bereicherung für mich als Schauspieler“.

Erol Sander. © Quelle: TVNOW/Peter Weissböck

Moderatorin Lola Weippert (24)

Lola Weippert war der Öffentlichkeit bislang vor allem als Radiomoderatorin bei bigFM und als Moderatorin der RTL-Zwei-Datingshow „Love Island“ bekannt. Mit mehr als 300.000 Followern auf Instagram macht sich Weippert auch als Influencerin einen Namen.

Lola Weippert. © Quelle: TVNOW/Privat

Ex-Fußballer Rúrik Gíslason (32)

Der isländische Fußballnationalspieler Rúrik Gíslason kickte unter anderem für den 1. FC Nürnberg in der Zweiten Bundesliga und beendete seine Karriere im November 2020. Mit seiner Teilnahme bei „Let‘s Dance“ möchte sich Gíslason nach eigener Aussage neuen Herausforderungen stellen.

Rùrik Gíslason. © Quelle: TVNOW/Moritz Maibaum/Topas International Group

Musikerin Ilse DeLange (43)

Die niederländische Sängerin hatte ihren Durchbruch 1998 mit ihrem Debütalbum „World of Hurt“. 2020 trat sie für ihr Heimatland beim Free European Song Contest an und erreichte den zweiten Platz.

Ilse DeLange. © Quelle: TVNOW/Paul Bellaart

Model Kim Riekenberg (26)

Das internationale Topmodel arbeitete bereits mit großen Namen in der Fashionwelt zusammen und war unter anderem als Covergirl auf den Modezeitschriften „Elle“ und „Costume“ zu sehen.

Kim Riekenberg. © Quelle: TVNOW/Oliver Rudolf

Boxer Simon Zachenhuber (22)

Der deutsche Profiboxer im Mittelgewicht lebt in Stuttgart und bestritt sein Debüt im Mai 2018. Gegenüber RTL äußerte sich der 22-Jährige schon einmal herausfordernd: „Normalerweise tänzle ich im Ring die Gegner aus. Jetzt versuche ich mit meiner Partnerin die Konkurrenz schwindelig zu tanzen.“

Simon Zachenhuber. © Quelle: TVNOW/Humm Photography

Sängerin Vanessa Neigert (28)

Einem größeren Publikum wurde Vanessa Neigert durch ihre Teilnahme in Staffel sechs von „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt. Seitdem ist die gebürtige Italienerin häufig in Schlager-Shows wie dem „Sommerfest der Volksmusik“ oder dem „ZDF-Fernsehgarten“ aufgetreten.

Vanessa Neigert. © Quelle: TVNOW/Werbefotografie Weiss gmbH

Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató letzte Sieger

Am 26. Februar startet die neue Staffel der RTL-Tanzshow „Let’s Dance”. Aufgrund der Corona-Pandemie wird allerdings auch in diesem Jahr kein Livepublikum im Tanzstudio zu sehen sein. Die Kandidaten werden jedoch, wie in den vergangenen Jahren auch, vom Jurorentrio Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bewertet. Moderiert wird die Staffel erneut von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski.

Im Finale der vergangenen Staffel konnten Lili Paul-Roncalli und Profitänzer Massimo Sinató die Jury überzeugen und den Tanzpokal für sich gewinnen.