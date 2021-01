Neue „Let‘s Dance“-Staffel startet im Februar – wieder ohne Publikum

Anzeige

Es wird wieder getanzt: Am 26. Februar startet die neue Staffel der RTL-Tanzshow „Let‘s Dance“. Das gab der Sender unter anderem auf Instagram bekannt. Aufgrund der Corona-Pandemie wird allerdings auch in diesem Jahr kein Live-Publikum im Tanzstudio zu sehen sein.

Die Kandidaten werden jedoch, wie in den vergangenen Jahren auch, vom Juroren-Trio Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bewertet. Moderiert wird die Staffel erneut von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski.

„Let‘s Dance“ 2021: Kandidaten noch nicht bekannt

Die erste Folge am 26. Februar wird die Kennenlern-Show sein, in der sich entscheidet, welche Kandidaten mit welchem Profi-Tänzer in den Wettbewerb starten. Erst eine Woche später, am 5. März, werden die Paare zum ersten Mal bewertet.

Welche Kandidaten in der 14. Staffel antreten werden, ist noch nicht bekannt. Im Finale der vergangenen Staffel konnten Lili Paul-Roncalli und Profitänzer Massimo Sinató die Jury überzeugen und den Tanzpokal für sich gewinnen.