Anzeige

Anzeige

RTL bittet wieder zum großen Tanzen: Am Freitagabend (20.15 Uhr) startet “Let’s Dance” in die 13. Staffel, und auf dem RTL-Parkett tritt wieder eine wilde Mischung aus Promis gegeneinander an. In der Auftaktfolge erfahren die prominenten Kandidaten, mit welchem Profitänzer sie in den kommenden Wochen ihre Tänze einstudieren und schweißtreibende Trainings absolvieren werden. Die große Kennenlernshow können Sie hier im Liveticker verfolgen.

Live-Ticker Aktualisieren Live-Ticker

14 prominente Teilnehmer bei „Let’s Dance“

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Wieder sind 14 Promis dabei, darunter Komikerin Ilka Bessin (48), die man früher als „Cindy aus Marzahn“ kannte und die nach eigenen Angaben lange überlegt hat: „Wenn man sich als dicke Frau vor Millionen von Zuschauern freiwillig auf das Tanzparkett stellt und sich dann auch noch von der Jury und dem Fernsehzuschauer bewerten lässt, ist das schon nicht so einfach.“

Ebenfalls aus dem Comedy-Fach stammt Schauspieler Martin Klempnow (46, „Dennis aus Hürth“). Aus dem traditionell gut vertretenen Sport-Bereich ist Ex-Fußballerin Steffi Jones (47) dabei, ebenso der ehemalige Bundesliga-Profi Ailton (46, unter anderem Werder Bremen), der zwar einst kunstvolle Tore schoss, in der Gesamterscheinung aber nicht unbedingt an eine Tanzkarriere denken lässt.

„Let’s Dance“: Alle Blicke richten sich auf Laura Müller

Anzeige

Weitere bekannte Kandidaten: Rapperin Sabrina Setlur (46), Kelly-Family-Sänger John Kelly (52), Sportmoderatorin Ulrike von der Groeben (62) und der „Deutschland sucht den Superstar“-Gewinner Luca Hänni (25). Eher ein Fall für Promi-Nerds sind die Namen Sükrü Pehlivan (Moderator, 47, „Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller“), Lili Paul-Roncalli (Artistin, 21), Moritz Hans (23, Sportler, „Ninja Warrior Germany“) und Tijan Njie (28, Schauspieler, „Alles was zählt“). Loiza Lamers (25) gewann als Transgendermodel das holländische Pendant von „Germany’s Next Topmodel“.

Die Augen der Zuschauer - es dürften wieder regelmäßig Millionen einschalten, dürfte aber vor allem eine andere auf sich ziehen: Laura Müller, 19 Jahre jung und Freundin von Schlagerstar Michael Wendler. Die gibt sich vor dem Start der neuen Staffel ehrfürchtig: „Für mich ist “Let’s Dance” der Ritterschlag aller Fernsehformate.“

Anzeige

Wer die Show diesmal nur gucken will, um die neuesten Entwicklungen im Hause Wendler mitzubekommen, darf übrigens Hoffnung haben: Laura deutet an, dass der Schlagerbarde („Sie liebt den DJ“), mittlerweile in Florida zu Hause, Deutschland mit seiner Anwesenheit beehren könnte - zum Auftakt ist er jedenfalls nach Köln gekommen. „Michael ist eine große Stütze und ich bin froh, dass er vor allem in den ersten Shows dabei ist.“ Zumindest Juror Joachim Llambi glaubt übrigens nicht, dass der Wendler ihr helfen wird - die TV-Zuschauer werden es ab heute erfahren.

RND/dpa