„Let The Right On In“: Die schönste Vampir-Lovestory wird zur Serie

Der alte Hakan ist ein echter Stümper im Blutsammeln, und das nach all den Jahren, in denen er seine Eli versorgen musste. Er bringt einen Mann um, das schafft er noch, danach hängt er die Leiche kopfüber in den Baum und stellt einen Kanister mit Trichter drunter. Viel Saft geht daneben, dann kommt auch noch ein affiger Königspudel des Wegs und schleckt das Blut auf. Wird also nichts mit der Mahlzeit für den Vampir daheim, und es wäre richtig komisch, wärs nicht so grausig.

Ein Mädchen, das gar kein Mädchen ist

Hakan hätte man in Tomas Alfredsons Film „So finster die Nacht“ (2008) für Elis Vater halten können, aber er ist jemand anderer, das wird später bitter klar, als er das Mädchen inständig bittet, „diesen Abend doch bitte nicht runterzugehen ... zu dem Jungen“. Ein Mädchen, das gar kein Mädchen ist. Sondern eine Vampirin.

Aus dem schwedischen Vampirfilmklassiker nach dem Roman von John Ajvide Lindqvist wird jetzt eine Serie. Ein Serienpilot ist bestellt, die TV-Qualitätsschmiede Showtime ist seine Heimat. Manches soll ein wenig anders erzählt werden, Showrunner Andrew Hinderaker („Penny Dreadful“) versteht seine Serie als „loveletter“ an die schwedische Vorlage (zu der es 2010 schon das US-Remake „Let Me In“ gab).

„So finster die Nacht“ war intensiver als alle „Bis(s)“-Filme

Diesmal ist die Heldin erst seit zehn Jahren ein Vampir, ihr Begleiter ist kein von ihr besessenes Faktotum wie der an Draculas Renfield angelehnte Hakan. Er ist Eleanors Vater, der von dem mexikanisch-amerikanischen Schauspieler Demian Bichir („The Bridge“) gespielt wird, wie die Medienwebsite TVLine berichtet.

Inwieweit Andrew Hinderaker ansonsten Alfredsons beziehungsweise Lindqvists Originalgeschichte folgen oder sich stärker auf die neue Vater-Tochter-Beziehung konzentrieren wird, ist noch unklar. Im Original wird im Vordergrund die Geschichte des eingangs erwähnten Jungen erzählt, des schüchternen blonden Oskar, der bei der Mutter lebt und manchmal den schwulen Vater besucht. Oskar fühlt sich allein auf der Welt und wird von seinen Mitschülern gemobbt. Abends sticht er dann in seinem Zimmer mit einem Messer Löcher der Rache in die Luft. Plötzlich sitzt da diese sonderbare Eli, das neue Mädchen in der Stadt, nächtens auf dem Spielplatzgerüst. Ihr erzählt er von seinem Unglück. Und sie rät ihm zurückzuschlagen. Unbedingt!

„Let The Right One In“ ist eigentlich eine ziemlich fesselnde Coming-of-Age-Geschichte, wäre da nicht die kindliche Vampirin, das klassische Not-coming-of-Age-Wesen, das in diesem Fall für immer im Körper einer Zwölfjährigen gefangen ist. Die schönste Vampirliebesgeschichte des Kinos – schöner als jeder „Bis(s)“-Film nach den Romanen von Stephenie Meyer – wurde uns in „So finster die Nacht“ erzählt. Von den alten Ritualen des Vampirmythos blieben dabei wohltuenderweise weder Knoblauch noch Kreuz übrig.