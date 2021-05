„Let’s Dance“: Zuschauer sauer über Votingpanne beim Finale

Anzeige

Eine Panne bei der telefonischen Abstimmung hat für Ärger bei Fans der RTL-Tanzshow „Let‘s Dance“ gesorgt. Wer zu Beginn des Finales für Kandidat Rúrik Gíslason anrief, der hörte mitunter eine Bandansage, in der sich dessen Konkurrentin Valentina Pahde für die Stimme bedankte. „Alle Anrufe wurden aber korrekt gezählt“, betonte Moderator Daniel Hatwich in der Live-Sendung am Freitagabend.

Bei Twitter machten einige Zuschauer zu Beginn des Telefonvotings ihrem Ärger Luft.

Ein technischer Fehler, wie RTL im Laufe des „Let‘s Dance“-Finales in sozialen Medien mitteilte. „Leider sind zu Beginn des Votings teilweise falsche Ansagen zu hören gewesen. Die Anrufe sind allerdings alle richtig angekommen, der Fehler lag nur in einer falschen Verlinkung der Audiofiles.“ Eine Manipulation der Abstimmung habe es durch die Panne nicht gegeben: „Alle Nummern waren durchgehend richtig geschaltet, sodass jeder Anruf richtig ankam“, teilte der Sender mit.

Beim „Let‘s Dance“-Finale vor zwei Jahren hatte es schon einmal eine Panne beim Voting gegeben. Auch damals betonte RTL, dass alle Stimmen korrekt gezählt worden seien.