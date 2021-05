„Jogi Löw bei ‚Let’s Dance‘“: Fans diskutieren über Outfit von Juror Jorge González

Anzeige

Er war wie gewohnt der Hingucker in der aktuellen „Let’s Dance“-Staffel: In beinahe jeder Folge der RTL-Tanzshow trug Juror Jorge González die Haare anders, eine Frisur war schräger als die andere, von schwarz-weiß gefärbten Haaren bis hin zu hochtoupierten wie bei Marge Simpson war alles dabei. Und auch im Finale sorgt die Frisur des 53-Jährigen wieder für Diskussionen bei den Fans.

Komplett in Schwarz gekleidet, mit dunkler Sonnenbrille und mit schwarzen Haaren und einer Art Pottschnitt nahm Jorge González hinter dem „Let’s Dance“-Jurypult Platz. Aber sieht das gut aus? Oder ist es doch eher ein modischer Fehlgriff? Fans bei Twitter waren sich da nicht ganz sicher.

Etliche Zuschauer fühlten sich an bekannte Kinofilme erinnert: „Wenn man ‚Mann in Black‘ auf Wish bestellt“, schrieb ein Nutzer zu einem Foto des Choreografen und Models.

Ein anderer schrieb: „Jorge heute als Betaversion eines neuen Agenten aus Matrix“.

Oder sieht Jorge González doch eher aus wie Jim Carrey in „Dumm und Dümmer“?

Frisur und Outfit erinnerten einige aber auch an den deutschen Fußball-Nationaltrainer Joachim Löw.

Wieder andere fanden den Jorge-Look beim Finale „schlicht“, „normal“ oder gar „langweilig“.

Ob jetzt „Men in Black“-Lookalike, Joachim-Löw-Double oder einfach „normal“: Jorge González hat mit seinem Outfit auch beim „Let‘s Dance“-Finale wieder die Blicke auf sich gezogen.