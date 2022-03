Nächster Corona-Fall bei „Let‘s Dance“ - drei Promis kehren zurück

Anzeige

Rückschlag für die Favoriten: Schon wieder hat es einen Corona-Fall im Rahmen der RTL-Tanzshow „Let‘s Dance“ gegeben. Diesmal hat es die Profitänzerin Kathrin Menzinger (33) erwischt, heißt es auf dem offiziellen Instagram-Account von „Let‘s Dance“ und in einem RTL-Bericht. In der Show am vergangenen Freitag ertanzte sie mit René Casselly (25) noch einen Bonuspunkt für die kommende Live-Sendung.

Luca tanzt für Menzinger

„Nicht meine Kathrin“, kommentiert Casselly, der für Jurychef Joachim Llambi (57) zu den Favoriten zählt, den Post bei Instagram. „Ich dachte immer, Corona hätte Angst vor dir.“ Auch die erkrankte Menzinger meldet sich zu Wort. „Ich habe wirklich alles dafür getan, damit genau das nicht passiert“, schreibt die 33-Jährige.

In Show vier springt die Profitänzerin Regina Luca (33) für Menzinger ein, worüber die Infizierte „unendlich dankbar“ sei. Ihre Kollegin sei die Rettung für das Tanzpaar. Luca hat in den vergangenen Jahren schon mehrfach an „Let‘s Dance“ teilgenommen.

Schon mehrere Corona-Fälle bei „Let‘s Dance“

Es ist bei weitem nicht der erste Corona-Fall bei „Let‘s Dance“ in der diesjährigen Staffel. Infiziert waren bereits Joachim Llambi und der Schauspieler Hardy Krüger jr. (53), der wegen seiner Erkrankung die Show verlassen musste. Zuletzt hatte es Caroline Bosbach (32), Timur Ülker (32) und Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (49) erwischt. Sie sollen in der vierten Show am Freitag (18. März) aber wieder dabei sein.