Jorge González wird auch „Let‘s Dance“-Juror in der Slowakei

Bereits seit 2013 sitzt Jorge González in der Jury von „Let‘s Dance“, die aktuelle Staffel läuft seit Freitag bei RTL. Bald muss der 54-Jährige allerdings Doppelschichten schieben: González ist ab März auch Teil der Jury in der Slowakei, wie der gebürtige Kubaner am Samstag bei Instagram mitteilte.

„Seit ich in den 1980er-Jahren Student in Bratislava war, habe ich die Slowakei, die Menschen und die Kultur in mein Herz geschlossen. Die Slowakei ist Teil meiner Identität und ich kann nicht beschreiben, wie glücklich ich bin. Es fühlt sich an, wie nach Hause zu kommen“, schrieb González zu einem Video, in dem er sich als neuer „Let‘s Dance“-Juror vorstellte. Er freue mich sehr auf die erste Show am 6. März.

Terminkonflikte mit der deutschen „Let‘s Dance“-Ausgabe soll es aber nicht geben: In der Slowakei läuft die Show immer sonntags.