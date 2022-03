Nächster „Let‘s Dance“-Ausfall: Auch Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg hat Corona

Anzeige

Die aktuelle Staffel der RTL-Tanzshow „Let‘s Dance“ steht unter keinem guten Stern: Nach zahlreichen Corona-Fällen in den vergangenen Tagen meldete sich am Montagabend auch Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg krank – bei ihr war ein Covid-Test ebenfalls positiv, wie der Sender mitteilte. Sie fällt damit für die Show am Freitag aus.

Sie habe gedacht, nach der Achterbahnfahrt der letzten zwei Wochen könnte es nicht schlimmer kommen, sagte zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg in einem auf Instagram veröffentlichten Video. „Aber es geht dann doch noch eins drauf. Heute wurde ich positiv getestet“, so die 49-Jährige. Sie habe Hals- und Gliederschmerzen und sei müde, es gehe ihr aber den Umständen entsprechend gut. Sie werde in Show 5 wieder ihr „allerbestes geben“.

Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg war eigentlich in der Auftaktfolge der Show ausgeschieden, dann aber durch den Corona-bedingten Ausfall des Schauspielers Hardy Krüger jr. (53), der auch die zweite Folge wegen seiner Infektion absagen musste, nachgerückt. Comedian Bastian Bielendorfer (37) konnte in der zweiten Sendung ebenfalls nicht mittanzen – wegen einer Erkältung und Fieber. Am Montag gab RTL dann bekannt, dass sich auch die CDU-Politikerin Caroline Bosbach mit Corona infiziert hat und in dieser Woche ausfällt.

Auch einige der Profitänzerinnen und -tänzer waren in den vergangenen Tagen positiv auf Corona getestet worden.