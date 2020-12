Lena Gercke kehrt zu „The Voice of Germany“ zurück

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die Moderatorin Lena Gercke (32) kehrt nach ihrer Babypause zur Castingshow „The Voice of Germany“ zurück. Die Sat.1-Sendung bedankte sich am Dienstag bei Facebook und Instagram bei Annemarie Carpendale (43), dass sie Gercke so wunderbar vertreten habe.

Die erste „Germany’s Next Topmodel“-Gewinnerin hatte im Juli eine Tochter bekommen. Zoe ist Gerckes erstes Kind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die nächste Folge von „The Voice of Germany“ ist am Montag (14.12.) zu sehen.