Legendärer US-Showmaster Alex Trebek ist gestorben

Der in den USA und Kanada gefeierte Showmaster Alex Trebek ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Das wird auf dem offiziellen Twitter-Account der Quizshow „Jeopardy“, die Trebek seit 1984 moderierte, bestätigt. „Jeopardy! ist traurig darüber, dass Alex Trebek heute morgen friedlich zu Hause eingeschlafen ist, umgeben von Familie und Freunden. Danke, Alex“, heißt es dort.

Trebek war an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt, wie vergangenes Jahr bekannt wurde. Er hatte sich damit an die Öffentlichkeit gewendet und schon damals vom „fortgeschrittenen Stadium“ gesprochen. Er wolle dagegen kämpfen – diesen Kampf hat der US-Moderator nun verloren.

Trebek erreichte durch „Jeopardy“ Kultstatus

Seit September 1984 moderierte Trebek in den USA die Quizshow „Jeopardy“ und erlangte damit Kultstatus. Für seine Arbeit als Gameshowmoderator wurde Trebek mit fünf Emmys ausgezeichnet und erhielt einen Stern auf dem „Walk of Fame“. Er hatte mehrere Gastauftritte in TV-Serien wie „How I Met Your Mother“ oder „Die Nanny“.