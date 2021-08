Leben und Liebe im Konjunktiv – Joseph Gordon-Levitt ist „Mr. Corman“ bei AppleTV+

Anzeige

Die Angst vor dem Leben hat Joshua Corman fest im Griff. Der Lehrer einer fünften Klasse teilt sich mit seinem Kumpel Victor eine kleine Junggesellenwohnung in Los Angeles – getrennt von seiner Lebensliebe Meghan und seither an ins Unermessliche wachsender Misanthropie leidend. Lange hatte er von einem Durchbruch als Musiker mit der Band geträumt, bei der Meghan sang. Dann war dieser Traum am Alter zerbrochen, Rock‘n‘Roll ist etwas Junges. Und jetzt: Kleiner Mann, was nun?

Wer glücklich sei, fragt Corman seine Klasse. Ein Junge nur hebt die Hand, alle anderen Schüler weisen sich per Fingerzeig als unglücklich aus. „Ich fühle mich wie ein glücklicher Mensch“, humpelt Coman selbst eine etwas umständliche Formulierung aus dem Mund, als seine Lernbefohlenen seinen Gefühlszustand erfahren wollen. Joseph Gordon-Levitt („Inception“) hat auch mit 40 Jahren noch dieses jungenhafte Lächeln, dem man so einige Lügen abkauft. In Wahrheit ist er bis unters Schädeldach voll mit Panik. Dann klingelt, wie in derlei Klassenzimmerszenen üblich, die Pausenbimmel. Und tieferes Nachhaken wird vom Freiheitsdrang der Pennäler und Pennälerinnen überrumpelt.

„Mr. Corman“ entsprang einem selbsttherapeutischen Ansatz

Gordon-Levitt hat die zehn Folgen von „Mr. Corman“ fast im Alleingang geschrieben und inszeniert – eine Serie, die einem selbsttherapeutischen Ansatz entprang. Lebensbilanz habe er gezogen, so verriet der Schauspieler (verheiratet, ein Kind) in einem Interview mit dem Branchenblatt „Entertainment Weekly“ (EW). Überprüft, womit er glücklich oder unglücklich war, wo er richtige oder falsche Entscheidungen getroffen hatte. All sowas.

Ein paar Änderungen am Alter Ego und schon wurde daraus Josh Corman, ein Mann mit einer Angststörung, der sich gescheitert fühlt, und notorisch anderen die Schuld daran zuweist, der in bunten Prismen Obdachlose und Bettler sieht (bezogen auf einen eigenen möglichen Abstieg) und der immer wieder zum kalten Schlag einer Endzeitglocke einen Kometen auf die Erde zurasen sieht. Jederzeit könnte alles in einem Weltenbrand enden.

Witz ist Gordon-Levitts Methode: „Selbst in tiefster Trauer oder nach schlimmsten Verlusten, lache ich zuweilen über Dinge“, gesteht er im EW-Interview – ein Bewältigungsschema das in Deutschland jüngst als Laschet-Syndrom bekannt wurde. Freilich ist der Humor in „Mr. Corman“ durchzogen von schweren Seufzern über die „glory days“, als man 15 Jahre alt war und alles möglich schien und über die Zeit, die alle Wunder heilt, selbst das größte der Liebe und das profanere des Eros.

Sex ist toll? – Nicht für Josh Corman

„Sex ist toll“, bricht sein WG-Genosse Victor (Arturo Castro) eine Lanze für die körpereigenen Niederlande. Aber für Josh ist die intellektuelle Hürde zum fremden Bett zu hoch. Vorher muss er tanzen, nett sein, amüsant plaudern und vor allem zuhören. Viel zu viel Aufhebens. Die meisten Menschen, auch die One-Night-Stand-Frauen hätten doch nur Uninteressantes zu erzählen, klagt er gegenüber Victor.

Und wenn es dann Zeit für die textilreduzierte Zweisamkeit sei, falle ihm all der zuvor gesagte banale Krempel wieder ein. Erection: Impossible. Eine entsprechende Szene, in der der Sauertopf trotz spröder Äußerungen mit nach Hause genommen wird, gehört zu den vergnüglichsten und zugleich traurigsten des Films. Zweimal einsam ergibt noch lange kein gemeinsam oder, um diesmal einen Romantitel von Hans Fallada zu verändern: Jeder lebt für sich allein.

Eine Folge mit Victor erscheint als entspannend

Wie ein wirklicher Mensch sollte sich Mr. Corman anfühlen, das war Gordon-Levitts Plan. Und weil die Figur nicht comichaft gebrochen ist, und sich auch nicht durch Klischeeballungen von ihrem Publikum entfernt, bleibt einem das Lachen wieder und wieder im Hals stecken. Etwa, wenn er der fünfjährigen Tochter (Addison Manthey) seiner religiösen Schwester Gott wenn nicht gänzlich ausreden so doch relativieren will. Oder wenn er seiner Mutter („Ein Offizier und Gentleman“-Star Debra Winger) das Gefühl gibt, dass all ihre Mühen, an der Seite des schwierigen Vaters eine gute Mutter zu sein, nicht gefruchtet hätten.

So erscheint dem Zuschauer die vierte Folge, in der die Weltsicht des etwas lebensfroheren Victor Morales wiedergegeben wird, geradezu als Erholung von dem in seiner Verkopfung verirrten Josh. Freilich hat auch der getrennt von seiner Familie lebende Victor sein Schicksalspäckchen zu tragen – vor allem mit einer pubertierenden Tochter. Das Handy ist existenziell für Gabby (Miley Delgado), der Daddy zweitrangig. Ich whatsappe, also bin ich!

Surreale Szenen und Musicaleinlagen sorgen für Auflockerung

Immer wieder werden surreale Szenen eingeflochten, Gegengift für Deprimierte. Mal schwebt der geohrfeigte Held Josh durch ein Szenario, das zugleich Weltraumtrip als auch Spermienrennen zur Eizelle ist. Dann wieder bricht das streitbar schweigsame Mutter-Sohn-Gespann urplötzlich in eine Musicalszene aus, in der sie einander ihr Innerstes heilsam offenbaren. Und hinter dem Haus geht eine Orangenscheibe als Sonne auf.

Und dennoch: Soll man sich einer Serie widmen, um sich erzählen zu lassen, dass Mensch eine Weile auf Erden ist, bevor er die Zufälligkeit und Sinnlosigkeit des Daseins kapiert und dann noch eine Weile da ist, den verpassten Höhen des Daseins konjunktivisch nachtrauert, bevor das lustbefreite Leben endet?

Die Zuneigung zu Josh beginnt in der sechsten Episode

Nun, je tiefer man in den Charakter Corman vordringt, desto vertrauter und prinzipiell umkehrbar findet man ihn. Die Zuneigung beginnt in der sechsten von zehn halbstündigen Folgen (das halbe Dutzend wurde Journalisten vorab zur Sichtung gewährt): Josh – Spoiler! – hatte, als es mit der Rockkarriere nichts werden wollte, alles für den Plan B, ein konventionelleres Leben mit Familie ordnen wollen, aber Meghan (Juno Temple) hatte ihm das Ende des Träumens nicht nachsehen können und auch nicht, dass er ihre Versuche, den Traum doch noch wahr werden zu lassen, fortan aus dem Blickwinkel eines Erwachsenen auf ein Kind betrachtet hatte.

Was genau hat Gordon-Levitt zu dieser Geschichte gebracht? Vielleicht, dass er selbst fast Hauptfigur eines großen Blockbusters geworden wäre. Im dritten Film von Christopher Nolans Batman-Trilogie trat er 2012 als dessen Sidekick Robin hervor und hätte als Protagonist eines Robin-Films der nächste DC-Kinosuperheld werden können. Der Film wurde nie gedreht, seither – nach Nolans Ausscheren aus dem Franchise – gab es nur noch einige weniger bemerkenswerten Batmaniaden. Zu spät ist es freilich nie – weder für „Robin – den Film“ noch für Josh und Meghan. Wir sind gespannt, wie Gordon-Levitts Selbsttherapie endet.

„Mr. Coman“, zehn Episoden, von Joseph Gordon-Levitt, mit Joseph Gordon-Levitt, Juno Temple, Arturo Castro, Debra Winger (ab 6. August bei Apple TV+)