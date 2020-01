Anzeige

Gerade erst hat Laura Müller mit ihren Playboy-Fotos für Schlagzeilen gesorgt, demnächst könnte die Freundin von Schlagerstar Michael Wendler ihren nächsten großen Auftritt haben: Die 19-Jährige werde in der neuen Staffel von "Let's Dance" (ab 21. Februar auf RTL) dabei sein, berichtet die "Bild"-Zeitung. RTL wollte sich demzufolge nicht dazu äußern.

Die Teilnahme sei Teil eines über mehrere Monate laufenden Exklusivvertrags mit dem Sender, heißt es in dem Bericht weiter. Ursprünglich sollte Laura Müller auch am Dschungelcamp teilnehmen, genau wie Wendlers Ex-Frau Claudia Norberg. Das habe die 19-Jährige aber noch abgelehnt.

Am Montag gab RTL bereits die ersten vier von insgesamt 14 prominenten Teilnehmern bekannt: Comedy-Star Ilka Bessin (48), der "DSDS"-Gewinner von 2012 Luca Hänni (25), Ex-Fußballnationalspielerin Steffi Jones (47) sowie "Alles was zählt"-Star Tijan Njie (28) schwingen in wenigen Wochen das Tanzbein.

