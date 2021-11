Laura Karasek steigt bei Florian Schroeders Satireshow ein

Anzeige

Berlin. Die Moderatorin Laura Karasek wirkt künftig als Redaktionsleiterin in Florian Schroeders Satireshow im Ersten mit. Sie werde sich mit ihren Facetten und ihrem Know-how in die Sendung einbringen, erklärte der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) dazu am Montag. Schroeder sagte dazu: „Als mittelalter weißer männlicher TV-Moderator ist es mir eine freudige Ehre, mit Laura Karasek endlich einen famosen Jungbrunnen an meiner Seite zu haben.“

Als Gäste sind für Donnerstag (2. Dezember, 23.35 Uhr) der SPD-Politiker Kevin Kühnert und Comedian Bülent Ceylan angekündigt. Karasek (39) soll in der Show nun immer das letzte Wort haben: „Ich freue mich, weil auch ich als Frau nun die Chance habe, in einer Satiresendung zu Wort zu kommen, jedenfalls ab und zu; also: natürlich nur, wenn das Herrn Schroeder recht ist, vermutlich nach Absprache, Sie wissen schon. Aber dennoch: Wir sind auf einem guten Weg, wir Frauen.“

Das ist Laura Karasek

Die Tochter des 2015 gestorbenen Literaturkritikers Hellmuth Karasek ist Moderatorin, Anwältin und Autorin. Sie veröffentlichte unter anderem das Buch „Ja, die sind echt. Geschichten über Frauen und Männer“.