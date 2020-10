Late-Night-Komiker nehmen Trump laut Studie häufiger als Biden aufs Korn

Anzeige

New York. Einer Studie zufolge haben die US-Entertainer Stephen Colbert und Jimmy Fallon im September bei 97 Prozent der von ihnen vorgetragenen Witze über die US-Präsidentschaftskandidaten den Amtsinhaber Donald Trump aufs Korn genommen. Es gab 455 Witze über Trump und 14 über den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden, wie das Center for Media and Public Affairs an der George Mason University am Montag mitteilte. In weiteren 64 Witzen sei es um Trumps Familie oder seine Regierung gegangen, ergab die Studie.

„Wenn Trump auf der Bühne steht, wird jeder andere ausgeblendet“, sagte Robert Lichter, Kommunikationsprofessor an der George Mason University. Lichter untersucht seit 1992 Humor in Late-Night-Sendungen und Politik.