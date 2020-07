Late-Night-Kabarett “Mann, Sieber!” im ZDF wird eingestellt

Anzeige

Berlin. Die Late-Night-Show "Mann, Sieber!" im ZDF läuft aus. Am 15. September (22.45 Uhr) gehen die Kabarettisten Tobias Mann und Christoph Sieber in die letzte Staffel ihrer Sendung, die einmal im Monat läuft. "Mann, Sieber!" war seit Herbst 2015 im Zweiten zu sehen, die letzte Show wird nach 41 Folgen am 1. Dezember ausgestrahlt.

“Tobias Mann und Christoph Sieber haben mit ihrer Late-Night-Satire im ZDF das Genre bereichert und fünf Jahre lang aktuelle politische und gesellschaftliche Themen sehr klug und pointiert satirisch kommentiert”, lobte ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann.