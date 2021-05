Lars von Triers „Geister“ – die dritte Staffel wird spukig

Anzeige

Da ist dieses Krankenhaus in Kopenhagen, in dem seltsame Stimmen vernommen werden, in dessen Aufzug das Gespenst eines Mädchens haust, während sich allnächtlich ein Krankenwagen ankündigt, der aber nie ankommt. Regisseur Lars von Trier, dessen spätere Dogma-Regeln in den zwei Staffeln von „Geister“ (alias „Kingdom“, 1994 und 1997) bereits zu erkennen waren, platzierte Übersinnliches in den Pflegealltag, in dem sich die Weißkittel beharkten und in dem dänisch-schwedische Animositäten ausgetragen wurden. Diese Schwarzweltklinik beeindruckte Horrorkönig Stephen King so sehr, dass er 2004 die „Amerikanisierung“ der Serie erreichte.

2020 wurden Gerüchte einer (schon ursprünglich geplanten) dritten Staffel laut. Jetzt wird es ernst. Und Ghita Norby, Peter Mygind und Soren Pilmark, die dänischen Stars der Originalserie, werden wieder in ihre alten Rollen schlüpfen, wie das Branchenblatt „The Hollywood Reporter“ in seiner Onlineausgabe berichtet. Neuzugänge sind Nicolas Bro und Bodil Jorgensen. Im Regiesessel sitzt wieder Lars von Trier. Details zur Handlung gibt es noch nicht. Versprochen aber wird: Es wird spukig werden, wenn das Paranormale mit dem Normalen auf den Hospitalfluren Geisterwalzer tanzt.

Die einstige Anästhesistin Rigmor Mortensen (Norby), einst eine drakonische Stationsherrscherin, ist jetzt Patientin in der Klinik. „Borgen“-Star Mygind spielt den solipsistischen Doktor Mogge, Pilmark den zynischen Arzt Krogsgaard. Bro schlüpft in die Rolle des Hospitalpförtners Balder. Und Jorgensen, bekannt aus Susanne Biers Oscargewinner „In einer besseren Welt“ (2010) ist in einer der Hauptrollen als Schlafwandlerin Karen zu sehen.

„The Kingdom Exodus“ heißt der dritte Durchgang, er soll fünf Episoden umfassen (damit eine mehr als jeweils die ersten beiden Staffeln) und die Geschichte des Hospitals beschließen. Von Triers Unternehmen Zentropa produziert die neue Season zusammen mit der dänischen Pay-TV-Gruppe Nent und der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt DR. Die Premiere ist für 2022 anvisiert, ein genaues Datum steht noch aus.