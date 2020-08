Landkrimi “Das dunkle Paradies”: Eine tote Edelprostituierte und eine lesbische Ermittlerin

Anzeige

Salzburg. Wenn es mit dem Hochdeutschen besser klappen würde, könnte man sich die beiden gut als Ermittlerduo im “Tatort” vorstellen. So originell agieren der Salzburger Kripobeamte Martin Merana (Manuel Rubey) und seine Kollegin, die Provinzpolizistin Franziska, im “Landkrimi” des ORF namens “Das dunkle Paradies”. Und das schon zum zweiten Mal nach dem Film “Drachenblut”, der vor einem Jahr ebenfalls im ZDF zu sehen war. Regie führt wieder Catalina Molina, eine Schülerin von Altmeister Michael Haneke, die mit Sarah Wassermair auch das Drehbuch geschrieben hat.

Stand beim ersten Mal der Salzburger Ermittler Merana im Mittelpunkt, dreht sich diesmal fast alles um Franziska. Sie ist eine noch recht junge Frau, die unter ihrer Körpergröße und -fülle seit der Schulzeit leidet, aber über viel Bauernschläue und Hartnäckigkeit verfügt. Gespielt wird Franziska von der erfahrenen Theaterschauspielerin Stefanie Reinsperger, die künftig als Hauptkommissarin Rosa Herzog zum Dortmunder “Tatort”-Team gehören wird.

Lebensnahe Verkörperung der Figur

Es ist erstaunlich, wie lebensnah sie ihre Figur verkörpert. Die zuweilen ungeschickten Auftritte dieses gar nicht so hässlichen Entleins machen beim Zuschauen Spaß, obwohl man wegen des Salzburger Dialekts nicht alles versteht.

Völlig ohne Sprachprobleme verläuft zumindest der furiose Auftakt. Eine scheinbar ohne Schnitt gedrehte sehr lange Kamerafahrt: Zuerst geht’s nachts über den Zeller See in Richtung Uferpromenade, dann hinein in die Lobby eines Luxushotels und wieder zurück nach draußen. Aus Nacht wird Tag. Und am Seeufer schwimmt morgens plötzlich die Leiche der Edelprostituierten Irene. Die Szene dauert gut drei Minuten. Danach beginnt eine Krimigeschichte, die von Sex, Machtmissbrauch und Korruption erzählt, von einer mörderischen Verschwörung im beschaulichen Salzburger Land, in die natürlich auch höchste Kreise verwickelt sind. Das gehört sich ja inzwischen so für einen Krimi.

Anfangs sieht alles nach einem normalen Gewaltverbrechen aus

Anfangs sieht alles, vor allem für Ermittler Merana, nach einem normalen Gewaltverbrechen aus. Verdächtigt wird Roland (Wolfgang Rauh), ein Ex-Drogensüchtiger und -Dealer, der gerade versucht, sein Leben auf die Reihe zu bekommen. Er lebt mit seiner Tochter bei seiner Schwester Anni (Andrea Wenzl) und hat als Fahrer bei der Agentur der ermordeten Prostituierten gearbeitet. Dass dieser Roland ein Mörder ist, kann und mag sich Franziska nicht vorstellen, auch weil sie schon seit Längerem eine Liebesbeziehung zu Anni hat.

Um seine Unschuld zu beweisen, ermittelt sie auf eigene Faust, was Kollege Merana missfällt. Als sie auf Indizien stößt, die für Rolands Unschuld sprechen, ziehen beide aber an einen Strang und stoßen sehr zum Unwillen ihrer Vorgesetzten auf die schon erwähnte Verschwörung nach “österreichischer Art”. Tatsächlich erzählt auch der Wiener “Tatort” gern von ähnlichen Fällen.

Krimigeschichte eher zweitrangig

So richtig überraschend ist die Auflösung des solide konstruierten Falls also nicht, allerdings ist die Krimigeschichte in diesem Drama auch eher zweitrangig – trotz der netten rhetorischen Scharmützel der Ermittler. Viel interessanter ist Franziskas Kampf um Anerkennung ihrer Sexualität. So ist sie zwar seit zwei Jahren mit Anni zusammen, traut sich aber nicht, ihrer Mutter davon zu erzählen, die immer noch auf einen netten Schwiegersohn und Enkelkinder hofft. Und, glaubt man dem Film, dann ist es in der Provinz offenbar für viele Eltern immer noch untragbar, wenn sich ihr Kind als homosexuell outet.

In dieser bedrückenden homophoben Atmosphäre schafft es auch Franziska nicht, öffentlich zu ihrer Bisexualität zu stehen. Die zum Teil tragischen Folgen ihres Versteckspiels zeigt der Film anschaulich. Auch die Konflikte, die dadurch entstehen, werden glaubhaft erzählt. Fast kommt es dabei sogar zum Bruch zwischen Anni und Franziska. Zum Glück nur fast.