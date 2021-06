Lafee und Lou Bega: Ungewöhnliche Musik-Comebacks im Fernsehgarten

Anzeige

Mainz. Im ZDF Fernsehgarten ging es am Sonntag eigentlich um Haustiere. Für deutlich größere Überraschungen sorgten allerdings bei vielen Zuschauerinnen und Zuschauern die musikalischen Gäste, wie die Reaktionen aus den sozialen Netzwerken zeigen.

Video 35 Jahre Fernsehgarten, 35 Jahre heile Welt 6:53 min Vergangenen Sonntag ist der ZDF-Fernsehgarten in seine neue Saison gestartet. Tatsächlich flimmert diese Sendung seit inzwischen 35 Jahren über die Bildschirme. © RND

Jüngster Spross der Kelly Family

Auf der Bühne auf dem Mainzer Lerchenberg stand mitunter der jüngste Spross der Kelly Family. Iggi Kelly sang im pinken Pulli und mit Zahnspange seinen neuen Song „Trash“, der so ganz anders klingt als die Musik seiner berühmten Familie. Der 18-Jährige ist der Sohn von Patricia Kelly (51).

Ganz besonders überraschend kam für Fans des Fernsehgartens der Auftritt des Sängers Lou Bega. Dieser hatte im Jahre 1999 mit seinem Song „Mambo No. 5″ ein One-Hit-Wonder gelandet. Auf der Bühne präsentierte er zunächst jedoch ein völlig neues Lied: eine Cover-Version des 1997er Hits „Macarena“ von Los Del Rio. Auf der Bühne tanzten Zuschauerrinnen und Zuschauer des Fernsehgartens mit.

Und nicht zu vergessen: Können Sie sich noch an die Sängerin Lafee erinnern? Die heute 30-Jährige landete Mitte der 2000er Jahre mit frechen Teenie-Songs wie „Virus“ große Hits in Deutschland. Heute klingt das alles ganz anders: Im Fernsehgarten präsentierte Lafee ihren neuen Hit „Halt mich fest“ – eine Coverversion des A-ha-Songs „Take on me“.

Nicht allen Zuschauerinnen und Zuschauern gefielen die Darbietungen per Vollplayback: „Laut Statistik müssten sie irgendwann auch mal gute Musik spielen“, merkt ein Twitter-Nutzer an. „Aber nein, nur Schrott.“