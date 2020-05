“La Paloma”: So lief der Abschied von Jan Fedders Kollegen im “Großstadtrevier”

Anzeige

Anzeige

Als Polizist und Hamburger Urgestein Dirk Matthies hatte Jan Fedder fast 30 Jahre lang für Recht und Ordnung auf dem Kiez gesorgt. Nach seinem Tod am 30. Dezember 2019 musste sich das “Großstadtrevier”-Team überlegen, wie und wann Dirk Matthies aus der ARD-Kult-Serie verabschiedet werden soll.

Am 4. Mai sollte es dann soweit sein: Revierleiterin Küppers (Saskia Fischer) ahnt nichts Gutes, als sie einen Brief von Dirk Matthies findet. Tagelang zögert sie, ihn zu öffnen, bis es dann am Ende der Folge soweit ist. Seine Zeilen an sie bestätigen, was sie bereits geahnt hat: Dirk Matthies wird nicht ins “Großstadtrevier” zurückkehren.

“Fast 30 Jahre hab ich jetzt als Polizist meinen Dienst gemacht. Nu is Schluss!”, heißt es darin kurz und bündig. Er werde die Leinen losmachen und schauen, "wie die Repsold (sein Schiff) und das weite Meer sich vertragen”.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

ZUM THEMA Drei Monate nach Beerdigung: Grabstein von Jan Fedder enthüllt

Danksagung des Teams an Jan Fedder

Für die zurückbleibenden Kollegen hat er auch noch einen Tipp auf Lager: “Keine Tränen, macht einfach so weiter wie bisher” und die Zeilen aus “La Paloma”: “La Paloma, ohé, einmal muss es vorbei sein. Einmal holt uns die See und das Meer gibt keinen von uns zurück. Seemanns Braut ist die See, und nur ihr kann ich treu sein. Wenn der Sturmwind sein Lied singt, dann winkt der großen Freiheit Glück.”

Ausschnitte aus den vergangenen Jahrzehnten mit und um Dirk Matthis werden eingeblendet und durften den Zuschauer ein letztes Mal Abschied von einem ganz besonderen Schauspieler nehmen lassen. Auch ein letzter Gruß des “Großstadtrevier”-Teams an ihren Jan, ihren Dirk, wird noch einmal eingeblendet. Zum Schluss des Liedes und der Folge blickt Fedder noch ein letztes Mal in die Kamera – La Paloma, ohé.

© Quelle: Screenshot/ARDmediathek

RND/liz