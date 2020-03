Kurz vor Serien-Ende: So lief das Fantreffen der “Lindenstraße”

Anzeige

Anzeige

Hannover. „Die „Lindenstraße“ muss bleiben“ - nicht wenige Fans der ARD-Kultserie trugen am Dienstagabend diesen Appell auf ihrem T-Shirt. Denn ein letztes Mal wollten sie ihren Stars aus der Weekly Soap ihren Tribut zollen: „Mutter Beimer“ und neun weitere Schauspielkollegen waren in Hannover zu Gast, um in entspannter Talkrunde über das Aus eines Stücks deutscher TV-Geschichte zu sprechen.

Marie-Luise Marjan (Helga Beimer), Andrea Spatzek (Gabi Zenker), Felix Maximilian (Johannes Diestl), Erkan Gündüz (Murat Dadelen), Moritz Zielke (Momo Sperling), Sybille Waury (Tanja Schildknecht), Cosima Viola (Jaqueline „Jack“ Aichinger), Rebecca Siemoneit-Barum (Iffi Zenker), Jacqueline Svilarov (Nina Zöllig) und Moritz A. Sachs (Klaus Beimer) fanden sich zum Plausch ein - für die 550 anwesenden Fans eine der finalen Gelegenheiten, ihren Idolen ein letztes Mal ganz nahe sein zu können.

Trotz des bevorstehenden Endes der Serie: Fans und Schauspieler zeigten sich bestens gelaunt und freuten sich auf einen angenehmen Abend, bei dem nicht nur über das Aus der Serie, sondern auch über die schönsten Momente der vergangenen 34 Jahre gesprochen und gelacht werden sollte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Letzte Folge am 29. März

Moritz A. Sachs, der fast sein ganzes Leben die Rolle des Klaus Beimer verkörpert, erklärte im Rahmen der vor dem Event abgehaltenen Pressekonferenz, wie der Cast die letzte Folge der Kult-Serie erleben wird: „Wir werden mit dem ganzen Team, vielen Ehemaligen und Schauspielkollegen gemeinsam am Samstagabend die letzte Folge schauen. Das wird dann das erste Mal sein, dass wir die Folge sehen. Am Sonntag werde ich die Folge dann ganz gemütlich mit meiner Frau gucken und dabei ein Glas Champagner trinken.“

Ein neuer Lebensabschnitt beginnt also nach dem 29. März - nicht nur für das Team der „Lindenstraße“, sondern auch für viele treue Zuschauer, die die Serie über knapp 35 Jahre begleitet gaben. Doch wo sich eine Tür schließt, öffnet sich auch eine neue - das weiß auch die „Mutter der Nation“, Marie-Luise Marjan: „Sie wissen ja, dass ich sozial sehr engagiert bin. Neben meiner Arbeit bei „Unicef“ werde ich weiter mit „Plan International“ arbeiten. Daneben werde ich Lesungen geben, worauf ich mich sehr freue.“ Einen kleinen Hoffnungsschimmer ließ die 79-Jährige mit Blick auf ihre berufliche Zukunft dennoch blitzen: „Wer weiß, was noch alles kommt. Ich bin für alles offen.“

Anzeige

Kein Meet & Greet wegen Coronavirus

Und auch wenn die Fans sich für ihre „Lindenstraße“ stets wünschten, dass - um mit den Worten „Mutter Beimers“ zu sprechen - noch einiges kommt: Einen weiteren Wermutstropfen mussten sie am Abend hinnehmen. Denn das ursprünglich angekündigte Meet & Greet mit den Stars der Serie musste übrigens aufgrund der aktuell herrschenden Maßnahmen wegen des Coronavirus ausfallen.

„Sie sind alle Hardcore-Fans“

Immun gegen das Coronavirus zeigt sich jedoch die unvergleichliche Abspannmelodie der Serie, die die Talkrunde mit Marjan und ihren Serien-Nachbarn einläuten sollte. Und tatsächlich betrat die „Mutter der Nation“ als erste der angereisten Darsteller die Bühne und plauderte über sich und ihre Rolle der Helga Beimer. Die Trennung von ihrem „Hanselmann“ wurde dabei natürlich auch thematisiert - und auch wenn TV-Deutschland damals gewissermaßen zum Scheidungskind wurde, ist weder Marie-Luise noch Helga der nötige Humor abhanden gekommen.

Ihr Publikum bezog die Schauspielerin dabei stets ein, denn mit nur wenigen Insidern aus der Serie erkannte sie schnell, wen sie vor sich sitzen hatte. Und „Mutter Beimer“ wäre nicht „Mutter Beimer“, wenn sie das sprichwörtliche Kind nicht beim Namen nennen würde: „Sie sind alle Hardcore-Fans!“